«Ньюкасл» сообщил о рекордных доходах после роста коммерческой выручки

«Ньюкасл» объявил о финансовых результатах за 2025 год, сообщив о рекордных доходах после 44-процентного увеличения коммерческой выручки.
Успехи подкреплены результатами на поле в течение отчётного периода: клуб выиграл первый трофей на внутренней арене за 70 лет (Кубок Английской Лиги) и занял пятое место в чемпионате Англии, что позволило ему квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.
Несмотря на то, что клуб не участвовал в европейских соревнованиях в течение отчётного периода, его оборот вырос на 15 млн фунтов стерлингов и достиг 335,3 млн. Прибыль после уплаты налогов оказалась положительной и составила 34,7 млн.
Рост коммерческой выручки на 44% стал ключевым фактором, позволившим компенсировать снижение доходов в Европе. Этому способствовали инвестиции в новую собственную розничную сеть и открытие уникальной фан-зоны «St. James' STACK» рядом со стадионом «Сент-Джеймс Парк».
Клуб также провёл реорганизацию своих имущественных активов и структуры группы, чтобы поддержать будущие инвестиции в инфраструктуру, что было учтено в соответствии с правилами бухгалтерского учёта. Финансовые результаты за 2025 год отражают прибыль от продажи в размере 133,2 млн, которая будет незначительно скорректирована в 2026 финансовом году на основе результатов завершившегося процесса определения справедливой рыночной стоимости в АПЛ.