«Ньюкасл» сообщил о рекордных доходах после роста коммерческой выручки

1774952362

сегодня, 13:19

«Ньюкасл» объявил о финансовых результатах за 2025 год, сообщив о рекордных доходах после 44-процентного увеличения коммерческой выручки.

Успехи подкреплены результатами на поле в течение отчётного периода: клуб выиграл первый трофей на внутренней арене за 70 лет (Кубок Английской Лиги) и занял пятое место в чемпионате Англии, что позволило ему квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.

Несмотря на то, что клуб не участвовал в европейских соревнованиях в течение отчётного периода, его оборот вырос на 15 млн фунтов стерлингов и достиг 335,3 млн. Прибыль после уплаты налогов оказалась положительной и составила 34,7 млн.

Рост коммерческой выручки на 44% стал ключевым фактором, позволившим компенсировать снижение доходов в Европе. Этому способствовали инвестиции в новую собственную розничную сеть и открытие уникальной фан-зоны «St. James' STACK» рядом со стадионом «Сент-Джеймс Парк».