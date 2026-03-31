«Ньюкасл» сообщил о рекордных доходах после роста коммерческой выручки

сегодня, 13:19

«Ньюкасл» объявил о финансовых результатах за 2025 год, сообщив о рекордных доходах после 44-процентного увеличения коммерческой выручки.

Успехи подкреплены результатами на поле в течение отчётного периода: клуб выиграл первый трофей на внутренней арене за 70 лет (Кубок Английской Лиги) и занял пятое место в чемпионате Англии, что позволило ему квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.

Несмотря на то, что клуб не участвовал в европейских соревнованиях в течение отчётного периода, его оборот вырос на 15 млн фунтов стерлингов и достиг 335,3 млн. Прибыль после уплаты налогов оказалась положительной и составила 34,7 млн.

Рост коммерческой выручки на 44% стал ключевым фактором, позволившим компенсировать снижение доходов в Европе. Этому способствовали инвестиции в новую собственную розничную сеть и открытие уникальной фан-зоны «St. James' STACK» рядом со стадионом «Сент-Джеймс Парк».

Клуб также провёл реорганизацию своих имущественных активов и структуры группы, чтобы поддержать будущие инвестиции в инфраструктуру, что было учтено в соответствии с правилами бухгалтерского учёта. Финансовые результаты за 2025 год отражают прибыль от продажи в размере 133,2 млн, которая будет незначительно скорректирована в 2026 финансовом году на основе результатов завершившегося процесса определения справедливой рыночной стоимости в АПЛ.

Все новости
Определена сумма ежедневных выплат «Барселоне» за лечение Рафиньи
28 марта
«Ростов» из-за долгов лишили права проведения детско-юношеского турнира
27 марта
Семак ушёл от ответа про информацию о его зарплате в 285 млн рублей в год
26 марта
Жены и подруги футболистов, которые заработали больше других за 2025 год. Джорджина Родригес не на первом месте
24 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии8
Стали известны зарплаты всех тренеров РПЛ
24 марта
Официально«Ривер Плейт» получит до 100 млн долларов на улучшение инфраструктуры
21 марта
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:36
Кажется готовятся к большим тратам.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:29
Болельщикам важнее результаты футбольные, бабки всё равно не с ними пилить будут
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:25
Даже с учетом космо просера с Барсой - в ЛЧ денег заработали еще немало за этот сезон, так что 2026 тоже положительный будет, плюс продажи игроков. проблема в том что игроков не нарастишь на каждый год и место в ЛЧ в Англии не просто так падает ежегодно. надо закупаться грамотно в любом случае, это траты
m4zu396p3rdg
m4zu396p3rdg
сегодня в 13:54
Миллер почитал и улыбнулся........
