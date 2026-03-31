Чемпион мира по лёгкой атлетике будет тренером в академии «Челси»

сегодня, 14:40

Британский легкоатлет объявил о завершении карьеры после 14 лет выступлений, в течение которых он стал чемпионом мира и выиграл четыре золота чемпионата Европы.

В 2012 году Джемили стал победителем чемпионата мира среди юниоров на дистанции 100 метров и принял участие в лондонской Олимпиаде, где дошёл до полуфинала.

Спортсмен возвращается в академию «Челси», где будет тренером по скоростному бегу. До перехода в лёгкую атлетику он занимался футболом в академиях «Дагенхэм энд Редбридж» и «Челси», покинув лондонский клуб в 15-летнем возрасте.