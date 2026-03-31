Чемпион мира по лёгкой атлетике будет тренером в академии «Челси»

сегодня, 14:40

Британский легкоатлет Адам Джемили объявил о завершении карьеры после 14 лет выступлений, в течение которых он стал чемпионом мира и выиграл четыре золота чемпионата Европы.

В 2012 году Джемили стал победителем чемпионата мира среди юниоров на дистанции 100 метров и принял участие в лондонской Олимпиаде, где дошёл до полуфинала.

Спортсмен возвращается в академию «Челси», где будет тренером по скоростному бегу. До перехода в лёгкую атлетику он занимался футболом в академиях «Дагенхэм энд Редбридж» и «Челси», покинув лондонский клуб в 15-летнем возрасте.

Челси  Джемили Адам
Перевод с skysports.com Фото: Кадр из видео с соцсетей World Athletics
Mishka_Sakhalin
сегодня в 15:17
Тренеры по футболу будут в Челси?
s9e9t42jwwgm
сегодня в 15:10
Такие специалисты тоже нужны для полноценной подготовки команды.
lotsman
сегодня в 14:57
Теперь в Челси все игроки будут сдавать нормативы по спринту на уровне мастеров спорта. Иначе на поле не допустят.)
