Смолов и потерпевший по делу о драке в кафе заключили мировое соглашение

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы бывшего нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, рассказала, что футболист заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе.
В мае прошлого года у Смолова произошёл конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы, одного из них игрок ударил кулаком в лицо. По информации СМИ, через некоторое время после драки форварду пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не оказалось в интернете. Позже Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с вымогательством и шантажом со стороны неизвестных лиц.
В сентябре в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Заседание суда по существу назначено на завтра, 1 апреля.
Недаром в песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова поётся «О, спорт — ты мир!» В преддверии суда Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении. Фёдор выплатил компенсацию четыре миллиона рублей с учётом ранее внесённого в депозит нотариуса одного миллиона. Конфликт окончился рукопожатием. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Удар стоимостью 4 миллиона…
