Смолов и потерпевший по делу о драке в кафе заключили мировое соглашение

сегодня, 16:52

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы бывшего нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, рассказала, что футболист заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе.

В мае прошлого года у Смолова произошёл конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы, одного из них игрок ударил кулаком в лицо. По информации СМИ, через некоторое время после драки форварду пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не оказалось в интернете. Позже Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с вымогательством и шантажом со стороны неизвестных лиц.

В сентябре в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Заседание суда по существу назначено на завтра, 1 апреля.

Недаром в песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова поётся «О, спорт — ты мир!» В преддверии суда Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении. Фёдор выплатил компенсацию четыре миллиона рублей с учётом ранее внесённого в депозит нотариуса одного миллиона. Конфликт окончился рукопожатием. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Брулин
Брулин
сегодня в 17:43
Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал и действовал строго в рамках правового поля...Серьезно? И за это 4 миллиона?
d1metras
d1metras
сегодня в 17:23
я за 500к готов в морду от Феди получить)) даже отвечать не стану!
xs2m7tk22q36
xs2m7tk22q36
сегодня в 17:22
Федь, ну ты это, ты не стесняйся, ты заходи сюда почаще! - преданно заглядывая Смолову в глаза, всё время повторял потерпевший
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 17:06
Это джекпот для того кого ударил Смолов, просто обсудите между собой финансовую компенсацию и все вопрос решен, со Смолова бабки с тебя устные осуждения его хулиганских действий, ты в Майями Смолов на Мальдивы, и всем хорошо.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:06
Федя, ударь меня, согласен на миллион!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:01
Просили миллион, в итоге заплатил 4 миллиона 😁
Удар стоимостью 4 миллиона…
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:57, ред.
Рукопожатие ценою в 5ть миллионов рублей, и это только официальная часть стоимости рукопожатия
Гость
