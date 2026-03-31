Смолов и потерпевший по делу о драке в кафе заключили мировое соглашение

сегодня, 16:52

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы бывшего нападающего «Краснодара» и сборной России , рассказала, что футболист заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе.

В мае прошлого года у Смолова произошёл конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы, одного из них игрок ударил кулаком в лицо. По информации СМИ , через некоторое время после драки форварду пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не оказалось в интернете. Позже Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с вымогательством и шантажом со стороны неизвестных лиц.

В сентябре в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Заседание суда по существу назначено на завтра, 1 апреля.