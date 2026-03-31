Тимощук оценил шансы Дугласа Сантоса и Луиса Энрике поехать на ЧМ-2026

сегодня, 18:31

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о шансах Дугласа Сантоса и Луиса Энрике сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира.

У Энрике и Сантоса хорошие шансы поехать на чемпионат мира. На данном этапе для них — это основная цель, если не брать выступление за «Зенит». Мы все ждём возвращения чемпионства, боремся за первое место, и помощь таких игроков, капитана Дугласа и настолько креативного Энрике, нам необходима. Надеюсь, через клубные матчи они будут понимать, что насколько качественно играют здесь, так они и будут оценены в Бразилии. Всё зависит от них.

29v49kef6byu
сегодня в 18:33
Дуглас станет первым россиянином в сборной Бразилии. Это прорыв!
