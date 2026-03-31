Александр Мостовой: «Для Барко выгодно продлить контракт со „Спартаком“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи о том, что московский клуб близок к продлению контракта с полузащитником .

Барко является одним из лучших футболистом «Спартака» наряду с Маркиньосом и другими. Здесь проще быть лидером. Хорошие условия, немного конкуренции, и ты можешь обеспечить себе будущую жизнь. Барко правильно делает, что пользуется этим моментом, «Спартаку» тем более хорошо. Для Барко это однозначно выгодно, он может однозначно быть лучшим в РПЛ и еще много заработать.