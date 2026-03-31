Инфантино подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026 на территории США

Президент ФИФА официально подтвердил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года. По словам главы организации, команда проведет свои матчи на территории США в строгом соответствии с регламентом турнира.

Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, так как это крайне сильная сборная. Я удовлетворен итогами личного общения с игроками и тренерским штабом — в команде все в порядке. Матчи сборной Ирана пройдут именно там, где они и должны состояться согласно жеребьевке.