Инфантино подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026 на территории США

сегодня, 19:28

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально подтвердил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года. По словам главы организации, команда проведет свои матчи на территории США в строгом соответствии с регламентом турнира.

Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, так как это крайне сильная сборная. Я удовлетворен итогами личного общения с игроками и тренерским штабом — в команде все в порядке. Матчи сборной Ирана пройдут именно там, где они и должны состояться согласно жеребьевке.

