Наумов раскритиковал Челестини, который пригласил жену на работу в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» раскритиковал наставника ЦСКА , который ранее взял свою жену на работу в московский клуб в аналитический отдел.

Результаты ЦСКА действительно удивляют. Думал, что Баринов и Лусиано [Гонду] хорошо вольются в игру. На сборах они хорошо выглядели, но потом потерялись. Пока игра ЦСКА не впечатляет. Может, там внутренние неурядицы. Сам факт, что Челестини приводит своих людей, даже родственников — это всегда отрицательно сказывается на коллективе.