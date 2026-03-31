Карпин заявил о дефиците центральных защитников перед матчем с Мали

Главный тренер сборной России прокомментировал кадровые решения перед товарищеским матчем против сборной Мали, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Почему Сильянов будет играть в центре? Потому что у нас нехватка центральных защитников. Из того расширенного списка сначала вылетел Максим Осипенко, потом вылетел Игорь Дивеев. Соответственно, у нас было четыре защитника вместе с Сильяновым. Если бы у нас был Осипенко или Дивеев, то Сильянов был бы правым. Почему Агкацева выбрали первым номером? Потому что он лучший на сегодняшний день.