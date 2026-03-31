Марсело Бьелса высказался о шансах Вальверде на получение «Золотого мяча»

вчера, 21:50

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выразил восхищение игрой полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде и оценил его шансы на получение «Золотого мяча».

Вальверде — игрок иного типа. Он одинаково эффективен в центре поля, на обоих флангах, в защите или в атаке. В этом его главное отличие от Педри и Витиньи — у них нет такой универсальности. Федерико создает моменты и отдает голевые передачи из любой зоны. Награды зависят от личной игры и титулов. У него есть всё для победы, но он сталкивается с огромной конкуренцией даже внутри «Реала». Трудно бороться за признание, когда рядом играют Винисиус и Мбаппе.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:22
А Бьелса весьма дипломатичен...)))
Гость
