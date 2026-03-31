Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Россия сыграла вничью с Мали в товарищеском матче

вчера, 22:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Россия сыграла вничью с Мали в товарищеском матче (0:0).

За 90 минуте команды не сумели отметиться результативными действиями. На 28-й минуте полузащитник сборной России Иван Обляков не забил пенальти.

Ранее Россия обыграла Никарагуа со счётом 3:1 во время нынешней паузы на матчи сборных.

Подписывайся в ВК
Все новости
Германия одолела Гану в товарищеском матче
30 марта
Узбекистан победил Венесуэлу в серии пенальти
30 марта
Молодёжная сборная России уступила Иордании
30 марта
Юношеская сборная России снова обыграла Иорданию
30 марта
Франция победила Колумбию в товарищеском матче
30 марта
Беларусь обыграла Армению в товарищеском матче
29 марта
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Были...не были...сам знаю что лучшие...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:27
Есть такое. Раз не смотрели, то подскажу - лучшими были игроки Зенита Санкт-Петербург, потому что их не было на поле
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:24, ред.
Я месяц назад уже говорил , вина Капина в том что он не тех выбрал , кто сейчас в сборной они приезжают свою машину показать , свою прическу , нет жеания играть , в Рубине есть пенальтист , Нижегородов , 10 из 10 забивает!
ildar_3871
ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Изначально надо было тренеровать чтобы в ворота попадать , сейчас уже поздно !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:21
Я этот цирк выключил сразу. Мне противен пир во время чумы (надеюсь, поймете смысл).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:18
Судя по комментам и по игре Сборной...на ум приходит только одно: "Нас наеМали".....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:56
Карпину оставил Облякова после матча тренеровать пенальти
Брулин
Брулин
вчера в 22:56
Пошли отдыхать.
Игроки довольны, тренер доволен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54, ред.
Хорошая тренеровка.И опять Карпину мешают армейцы, стряляют себе в ногу. Кисляк и Глебов уже звезду словили.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:52, ред.
А если бы мы сменили Федерацию в своё время, то могли бы также играть со сборными всяких Лимпопо, при этом официально. Карпин конено не тренер. Даже этот у малийцев и то получше)
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:51
Да и вообще: лучшая на поле сегодня была Елена Ваенга! ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:49, ред.
Вратарская линия у нас в норме...Сильянов понравился , есть еще Дивеев...Головин, Миранчук - американский, Батраков, Кисляк, Умяров, Баринев, Глушенков...может еще пару игроков и все. А остальные просто пока пассажиры...И зачем такое количество дармоедов привлекать в Сборную ...??? Вратарей только четверо...)
Карпин такими действиями только дискридитирует первую команду Страны. Дети уже там играют...Петров вчера бегал по первой лиге , а сегодея в Сборной...Шапито...)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:45
Это НЕ ИГРА В ФУТБОЛ НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ, а какой-то...
Но Шалимов, по-моему, сейчас на Матч ТВ нашёл в этой с позволения сказать "игре сборной" позитивный момент: наша Сборнаяя впервые НЕ ПРОПУСТИЛА!
Я так понимаю, люди в студии просто рубят бабло на своих послематчевых " объективных комментариях".
А деньги налогоплательщиков, т. е. НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ в очередной раз "эффективно потрачены".
Ну, если считать за эту эффективность задумчивую позу прошедшего курсы актёрского мастерства варелика на бровке, которого не единожды показывали операторы, то - ДА, с эффективностью трат у РФС всё в порядке. )))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:33
Спасибо, что хоть не проиграли!..
Sosna69
Sosna69
вчера в 22:26
А мне игра Диаките понравилась,10 номер Мали!Приятно смотреть.Есть потенциал.Про наших лучше промолчу.
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:25
...да это же Джуда Белингема ноги, после Баварии...!!!
shur
shur ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:22
...зато вступление на высоте и заключение с певицой о вреде курения, как там ......
...Снова стою одна,
Снова курю мама,снова!
А в ответ "боевая" ничья!
И игра не на что не похожа!!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:21
Карпина надо уволить , Талалаева в сборую !
Брулин
Брулин
вчера в 22:20
Там кто-то возмущался и оскорблялся, что Мали привезет второй состав.... Скажите спасибо теперь
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:18, ред.
Наверное в рейтинге ФИФА поднимемся после этих двух матчей. А ежели серьезнее и конкретно по этому матчу, то об игре сборной Мали особо сказать нечего. Десятый номер запомнился. Мне игра Никарагуа больше понравилась, хоть они и проиграли. У тех хоть "глаза горели", а эти условно номер отбывали. Ну а наши кудесники мяча тоже особо не блеснули. Вроде и что-то бегали, пытались комбинировать, Головин выделялся, но с созданием опасных моментов как-то все было не айс. В общем побегали, продышались, "и разошлись с Мали, как в море корабли". Как-то так с моей колокольни.
Брулин
Брулин
вчера в 22:18
Я вижу как ругают Карпина, но как объяснить что эти бревна не могут забить? Причём тренер если игроки мусор ? Других у него нет.
Брулин
Брулин
вчера в 22:17
Редко комментирую. Но тут прямо сразу шутка возникла.
Посмотрели порно с импотентами.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:15
Да да)...вот на таких ногах должны поле покидать после матча)...
Sergo81
Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:13
Так вчера Валера и сказал, что забить -задача невыполнимая почти.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:13, ред.
Я в прошлый раз писал, что надеюсь, что только в том матче хотелось бы видеть игру «без искры», но нет… этот сброд (не, не поворачивается язык назвать это сборной) продолжает в том же духе.
Не помог даже «левый» пенальти. Кавычки поставлены не зря: да, по правилам повод есть, даже очевидный, но это благодаря тому, что футбол превратили в балет.
А ведь Мали приехали не основным составом. Но вот они «пахали» от первых до последних минут и даже могли выиграть.
P.S.: в очередной раз не могу высказаться в полном объеме, потому что это просто невозможно без огромного количества мата! Не позор, а позорище! Играя при своих болельщиках со сборной не ТОП уровня, которая приехала вторым составом, показывать такое просто неуважение…
shur
shur
вчера в 22:10
...скучно,грустно,надо было 1 апреля играть, никто бы не поверил!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:10
А что вы хотели увидеть? Как могут, так и играют! А вот, что делает целая кодла комментаторов во время матча? Шутки, смех, разговоры обо всем на свете, им весело...и только Радимов объективно оценил происходящее на поле и отправил всех игроков дипломатично по известному адресу ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:09
Спущенные гетры, а точнее носочки вместо гетр - это мелочь по сравнению с тем фактом, что в этой команде был один игрок сборной РФ - это Головин, остальные друзья Карпина. Они все играли именно так, как учит Карпин, как он понимает футбол. То-есть бей-беги. Эта команда примерно 10-15 - я в Африке. РФ не сильнее. Значит наше реальное место в рейтинге ФИФА примерно 55-60, не выше. И зачем нам это ? Пусть молодежь играет до 22-23 лет. им интересно и может быть чему нибудь научатся. А гражданин ЕС и Эстонии пусть либо отдыхает, либо тренирует Флору, либо Левадию.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:08
Наконец-то матчи сборных закончились, лучше уж клубный футбол посмотреть!))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:07
Что и следовало ожидать. Крепкий орешник Сборная Мали, нахрапом не взять))))
Обляков разучился бить с точки. Жаль.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 