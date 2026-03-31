Товарищеские матчи. Сборные 2026

Карпин: «То, что не забили, — единственное, что плохое было в матче с Мали»

вчера, 22:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи против Мали (0:0).

То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра — небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше. В обороне понравилось практически все. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали. Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали.

Все комментарии
Red blu
сегодня в 00:44
Главное это то, что без травм!
Брулин
вчера в 23:49
10й номер у них просто топчик. 20 лет парню, разматывал как хотел звёзд
Фил Кио
вчера в 23:34
Такое впечатление, что он не смотрел.
sihafazatron
вчера в 23:31
Пох на сборную, так и скажи уже Валерик...
