Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» рассматривает трансфер защитника «Тоттенхэма» Вушковича

вчера, 23:34

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэм Хотспур» Луки Вушковича, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Гамбург». Трансфер может состояться по окончании текущего сезона.

На 18-летнего футболиста также претендуют «Барселона» и «Челси». Клубы рассматривают подписание хорвата как долгосрочную инвестицию в оборону.

sihafazatron
вчера в 23:35
Ни такие трансферы в оборону ждут Фаны ливера
Гость
