Сборная Нидерландов в меньшинстве сыграла вничью с Эквадором

вчера, 23:44
Нидерланды 1 : 1 Эквадор Матч завершен

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Эквадора в товарищеском матче (1:1).

На 3-й минуте игрок гостей Уилльям Пачо срезал мяч в собственные ворота. Защитник нидерландцев Дензел Думфрис был удален с поля на 12-й минуте. На 24-й нападающий гостей Эннер Валенсия реализовал пенальти.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт dailysports
sihafazatron
сегодня в 00:05
После 24-й минуты ничего интересного не было?)
Гость
