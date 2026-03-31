Сборная Турция обыграла команду Косова и вышла на ЧМ-2026

вчера, 23:54
КосовоЛоготип футбольный клуб Косово0 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Косово проиграла команде Турции в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026.

Единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Турция попала в группу D, где сыграет с США, Парагваем и Австралией.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Сборная Нидерландов в меньшинстве сыграла вничью с Эквадором
Вчера, 23:44
Англия дома проиграла Японии в товарищеском матче
Вчера, 23:38
Россия сыграла вничью с Мали в товарищеском матче
Вчера, 22:01
Германия одолела Гану в товарищеском матче
30 марта
Узбекистан победил Венесуэлу в серии пенальти
30 марта
Молодёжная сборная России уступила Иордании
30 марта
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:26
И турки тоже попали туда... Молодцы!!!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:05
С победой турков и удачи на ЧМ,симпатизирую им с ЧМ-2002.
Гость
