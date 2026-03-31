Сборная Швеции вышла на ЧМ-2026, обыграв команду Польши

вчера, 23:59
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Швеции одолела команду Польши в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026.

На 19-й минуте счет в игре открыл вингер шведов Антони Эланга. На 33-й минуте хавбек гостей Никола Залевски сравнял счет. На 44-й минуте хозяев вывел вперед Густаф Лагербильке. На 55-й минуте Карол Свидерски сравнял счет. На 88-й минуте форвард Виктор Дьекереш принес победу хозяевам.

Швеция в группе F встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Alex_67
сегодня в 00:24
Польша не поедет?
Это лично Левандовски за тренера.
nik9373
сегодня в 00:17
Дьекереш- это похороны.
sihafazatron
сегодня в 00:08
Походу было весело тут!)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Здорово, что и в пшеки отцепились вслед за хохлами...
