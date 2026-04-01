Сборная Боснии вышла на ЧМ-2026, победив по пенальти Италию

сегодня, 00:34

Сборная Боснии и Герцеговины в серии пенальти победила команду Италии в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ -2026. (1:1, и 4:1 по пенальти).

Счет открыл форвард гостей Моизе Кин на 15-й минуте. На 41-й красную карточку получил защитник итальянцев Алессандро Бастони. На 79-й Харис Табакович сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались боснийские футболисты (4:1). Франческо Эспосито пробил мимо ворот, а Бриан Кристанте попал в каркас ворот.

Босния и Герцеговина в группе B встретится с Канадой, Катаром и Швейцарией.