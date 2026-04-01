Сборная Боснии вышла на ЧМ-2026, победив по пенальти Италию

сегодня, 00:34
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗакончился после серии пенальти

Сборная Боснии и Герцеговины в серии пенальти победила команду Италии в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026. (1:1, и 4:1 по пенальти).

Счет открыл форвард гостей Моизе Кин на 15-й минуте. На 41-й красную карточку получил защитник итальянцев Алессандро Бастони. На 79-й Харис Табакович сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались боснийские футболисты (4:1). Франческо Эспосито пробил мимо ворот, а Бриан Кристанте попал в каркас ворот.

Босния и Герцеговина в группе B встретится с Канадой, Катаром и Швейцарией.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
пират Елизаветы
сегодня в 01:15
))))) да, босняки мужчины слова. Обещали ад для команды Гаттузо.
Теперь вся Италии проходит все круги ада
Un_De
сегодня в 01:07, ред.
Ужасная игра сборной Италии в целом. Только Барелла порадовал, вот еще бы за Интер так продолжил играть. Бастони жаль...ща на него опять всех собак спустят. Эспозито я пока не знаю, че его постоянно кличут надеждой итальянского футбола. В общем-то есть сильные стороны, но они его делают чуть выше среднего по Италии, а это сейчас в целом невысокая оценка.
И красная должна была быть на Палестре, ну это так...к слову
Groboyd
сегодня в 00:57
Если Анчи ничего с бразилами не добьётся то забирать. Но нет, уроды из федерации поставят очередного клоуна.
lazzioll
сегодня в 00:53
и это не выйти на ЧМ на который повыходили Кюрасао Гаити Каледонии Ямайки с Ираками и прочими Катарами. псц. за датчан тоже жаль, но там хотя бы борьба была равная. тут Босния 30 ударов по воротам навалила. не хочется наговаривать но Интеристы во всех линиях сегодня накосячили, слишком их много в сборной, считай костяк. а надо собирать сборную на пацанах уровня Палестры и Пизили плюс старички Спинацолла и Локателли. теперь уже даже хз кого тренировать то звать)) Индзаги может от арабов придет
Groboyd
сегодня в 00:48
Закономерность лишь в том, что приглашают днарей руководить Италией, которые не понимают во что должна играть адзурра.
У сран... Норвегии такого состава даже близко нет. А Италия пропускает от них 4 гола.
Nenash
сегодня в 00:47
Бывает..
Bombon
сегодня в 00:45
Мда уж. Итальянский футбол уже не реанимировать. А когда-то это была очень сильная сборная, постоянные претенденты на победу. А причина проста. Во всех страеах Европы футбол развивается, а в Италии все как было 20 лет назад, так все и остается. И врядли что-то изменится.
UncleZack
сегодня в 00:44
Итальянцы окончательно пробили дно.
После победного ЧМ-2006 дважды вылетели на групповом этапе а потом и вовсе пропускают каждый ЧМ.
Обидно за некогда футбольную державу(((
lazzioll
сегодня в 00:44
и проиграли они не в стыках, а проиграли до этого слив норвегам по 4-1. норвегам которые в принципе не должны уметь в футбол играть. уже тогда было понятно что финиш. три ЧМ назад я смотрел стыки с Швецией и даже понял этот проигрыш. прошлый с Македонцами уже заставил меня охереть, ну а теперешний просто подтвердил что это не совпадение а закономерность.
Groboyd
сегодня в 00:41
Бастони кусок го... Это карма за позор в матче с Юве. Жаль, что только это случилось в игре сборной. И тебе бестолочь желаю после этого скатиться до уровня го..,
Groboyd
сегодня в 00:39
Состав вполне себе нормальный. У Норвегии и половины нет игроков такого уровня. А вот тренер отсутствует.
Или у сра... Боснии состав с которым есть что делать на мундиале?
Groboyd
сегодня в 00:37
56ы в федерации сборной Италии. Почему вы с... на Анчи не вышли с предложением возглавить сборную?
lazzioll
сегодня в 00:36, ред.
стоит признать очевидное - сборной Италии по футболу не существует лет 15. Кубок Европы - случайность. Боснию с победой. нечего там делать с такой игрой итальянцам и с таким составом и с таким тренером
Groboyd
сегодня в 00:36, ред.
Желаю Эспозито быть бездарем и ничего не добиться в футболе. Он этого заслуживает.
sihafazatron
сегодня в 00:36
Сборная Обляковых пенальти била у макаронников... И снова без чм
Гость
