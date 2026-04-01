«Спартак» поздравил Бонгонду с выходом на ЧМ-2026

Московский «Спартак» поздравил своего хавбека Тео Бонгонду с выходом на ЧМ-2026 в составе сборной ДР Конго.
Москвичи написали у себя в соцсетях:
Тео Бонгонда едет на ЧМ-2026!
ДР Конго вышли на чемпионат мира лишь во второй раз в своей истории. В финале стыков африканцы обыграли Ямайку (1:0) благодаря голу в дополнительное время.
В историческом матче Тео вышел на замену на 58-й минуте и был на поле до финального свистка. Поздравляем спартаковца! ❤️🤍
"Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, почему решил назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московской команды.
– Зимой был выбран Хуан Карлос Карседо, который добился большого успеха с «Пафосом» на Кипре. Для них был большой успех – играть в Лиге чемпионов. Как я понимаю, наконец-то в «Спартаке» тренера выбирал именно спортивный директор. Почему вы выбрали именно Карседо и почему рынок был в основном испанским?
– Я не делаю ставку именно на испанцев, я изучаю возможности на рынке. Если бы кто-то сказал мне пять месяцев назад, что Хуана Карлоса можно привезти в Россию, я бы усомнился.
Карседо я знаю много лет – мы вместе работали в «Арсенале», он долгое время был правой рукой и близким соратником Унаи Эмери, у них общая философия, их взгляды на футбол совпадают. Я знаю Хуана Карлоса и его мировоззрение.
Его гражданство вторично. Посмотрите на состав «Спартака» – там вы не найдете ни одного испанца. То, что я испанец, это роли не играет, я себя считают гражданином мира, для меня нет границ между странами, и я убежден, что в футболе их тоже быть не должно. Моя задача – привезти лучшего тренера, который сейчас есть на рынке.
Карседо работал в «Севилье», «Валенсии», в «ПСЖ» с лучшими игроками мира – Мбаппе и Неймаром, трижды выигрывал Лигу Европы, работал в «Арсенале». Он очень компетентный специалист и справился со своей первой задачей – выиграл чемпионат Кипра и очень хорошо сыграл в еврокубках.
Мне стало известно, что есть шанс привезти его в Москву – тогда он вел переговоры о новом контракте с «Пафосом». Я позвонил ему и спросил: «Хуан, хочу, чтобы ты приехал в Москву. Это возможно?» Он сказал «да» и принял этот вызов.
Карседо – подходящий тренер для «Спартака». Он отличный коммуникатор, опытный человек, умеет работать и с местными игроками, и с легионерами. Он голоден до побед. И для меня важно, что он очень хороший человек. Я верю в тренера, а он доверяет мне, поэтому нам вместе работать очень легко. Карседо амбициозен, у него хорошая команда помощников. Уверен, «Спартак» будет прогрессировать.
– Рассматривал ли «Спартак» российских специалистов? Почему клуб, как кажется, на этот рынок клуб смотрит не очень серьезно.
– Мы изучили примерно 23 кандидатуры, поделили тренеров на категории, среди которых было четверо россиян – просто они не подходили по своему профилю.
Мы искали тренера, который построит зрелищную игру на контроле мяча и в атакующем стиле. Нам нужен был современный специалист и методист, который будет соответствовать вектору развития команды и найдет общий язык со всеми игроками. Карседо подходил под эти требования лучше всех кандидатов, – заявил Кахигао в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу»."
Как говаривал Швондер, это какой-то позор...
