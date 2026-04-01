«Спартак» поздравил Бонгонду с выходом на ЧМ-2026

Московский «Спартак» поздравил своего хавбека с выходом на ЧМ -2026 в составе сборной ДР Конго.

Москвичи написали у себя в соцсетях:

Тео Бонгонда едет на ЧМ -2026!

ДР Конго вышли на чемпионат мира лишь во второй раз в своей истории. В финале стыков африканцы обыграли Ямайку (1:0) благодаря голу в дополнительное время.

В историческом матче Тео вышел на замену на 58-й минуте и был на поле до финального свистка. Поздравляем спартаковца! ❤️🤍