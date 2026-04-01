«Спартак» поздравил Бонгонду с выходом на ЧМ-2026

01 апреля 2026, 10:17

Московский «Спартак» поздравил своего хавбека Тео Бонгонду с выходом на ЧМ-2026 в составе сборной ДР Конго.

Москвичи написали у себя в соцсетях:

Тео Бонгонда едет на ЧМ-2026!

ДР Конго вышли на чемпионат мира лишь во второй раз в своей истории. В финале стыков африканцы обыграли Ямайку (1:0) благодаря голу в дополнительное время.

В историческом матче Тео вышел на замену на 58-й минуте и был на поле до финального свистка. Поздравляем спартаковца! ❤️🤍

derrik2000
derrik2000
01 апреля в 16:09
Новость не о Бонгонде, но о Спартаке:

"Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, почему решил назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московской команды.

– Зимой был выбран Хуан Карлос Карседо, который добился большого успеха с «Пафосом» на Кипре. Для них был большой успех – играть в Лиге чемпионов. Как я понимаю, наконец-то в «Спартаке» тренера выбирал именно спортивный директор. Почему вы выбрали именно Карседо и почему рынок был в основном испанским?

– Я не делаю ставку именно на испанцев, я изучаю возможности на рынке. Если бы кто-то сказал мне пять месяцев назад, что Хуана Карлоса можно привезти в Россию, я бы усомнился.

Карседо я знаю много лет – мы вместе работали в «Арсенале», он долгое время был правой рукой и близким соратником Унаи Эмери, у них общая философия, их взгляды на футбол совпадают. Я знаю Хуана Карлоса и его мировоззрение.

Его гражданство вторично. Посмотрите на состав «Спартака» – там вы не найдете ни одного испанца. То, что я испанец, это роли не играет, я себя считают гражданином мира, для меня нет границ между странами, и я убежден, что в футболе их тоже быть не должно. Моя задача – привезти лучшего тренера, который сейчас есть на рынке.

Карседо работал в «Севилье», «Валенсии», в «ПСЖ» с лучшими игроками мира – Мбаппе и Неймаром, трижды выигрывал Лигу Европы, работал в «Арсенале». Он очень компетентный специалист и справился со своей первой задачей – выиграл чемпионат Кипра и очень хорошо сыграл в еврокубках.

Мне стало известно, что есть шанс привезти его в Москву – тогда он вел переговоры о новом контракте с «Пафосом». Я позвонил ему и спросил: «Хуан, хочу, чтобы ты приехал в Москву. Это возможно?» Он сказал «да» и принял этот вызов.

Карседо – подходящий тренер для «Спартака». Он отличный коммуникатор, опытный человек, умеет работать и с местными игроками, и с легионерами. Он голоден до побед. И для меня важно, что он очень хороший человек. Я верю в тренера, а он доверяет мне, поэтому нам вместе работать очень легко. Карседо амбициозен, у него хорошая команда помощников. Уверен, «Спартак» будет прогрессировать.

– Рассматривал ли «Спартак» российских специалистов? Почему клуб, как кажется, на этот рынок клуб смотрит не очень серьезно.

– Мы изучили примерно 23 кандидатуры, поделили тренеров на категории, среди которых было четверо россиян – просто они не подходили по своему профилю.

Мы искали тренера, который построит зрелищную игру на контроле мяча и в атакующем стиле. Нам нужен был современный специалист и методист, который будет соответствовать вектору развития команды и найдет общий язык со всеми игроками. Карседо подходил под эти требования лучше всех кандидатов, – заявил Кахигао в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу»."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 апреля в 15:06
Не играя в основе Спартака , а едет...)))
mcnqxz65sw53
mcnqxz65sw53
01 апреля в 12:53
Спартак хоть за кого-то испытал гордость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 12:12
Это будет весёлый мундиаль. Я бы даже сказал-клоунский...
112910415
112910415
01 апреля в 11:20
хорошо же !
Bad Listener
Bad Listener
01 апреля в 10:26, ред.
Мдаааа, днище а не мундиаль если такие игроки туда попали, а главное в основу днищенского Спартака Бонгонда давно не попадал, а на ЧМ попал, во дела. Беру свои слова обратно. Лига отскока и рикошета топ-1 в мире.
73wa2nub5z22
73wa2nub5z22 ответ drug01 (раскрыть)
01 апреля в 10:26
В моём случае "рубка" заключалась в противостоянии в одну каску девяти славновским клонам в группе Яшина после невпускания туда накануне десятой особи.
Как говаривал Швондер, это какой-то позор...
Варвар7
Варвар7
01 апреля в 10:25
"Тео Бонгонда едет на ЧМ-2026!" - Вот радости привалило...)))
