Барко признали лучшим игроком РПЛ в марте

01 апреля 2026, 12:16

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком РПЛ в марте, сообщила пресс-служба лиги.

27-летний аргентинец за месяц забил один гол и сделал три результативные передачи. Барко победил в голосовании болельщиков и разделил первое место с Александром Соболевым («Зенит») среди комментаторов «Матч Премьер», а эксперты лиги отдали предпочтение Джону Кордобе («Краснодар»).

На награду также претендовали Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Максим Самородов («Ахмат»).

ЦСКА признал болельщиков лучшим игроком команды в марте
31 марта
ОфициальноСоболев признан лучшим игроком «Зенита» в феврале-марте
31 марта
ОфициальноСтали известны кандидаты на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
31 марта
ОфициальноРПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта
30 марта
Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте
29 марта
Сборная Сенегала перед матчем представила в Париже трофей Кубка Африки
28 марта Фото
Все комментарии
25процентный клоун
01 апреля в 20:00, ред.
Лучший Мойзесом, а джентльмен месяца Челестини
cyze4vwd2255
01 апреля в 15:29, ред.
Столичные при голосовании видать имели один за два голоса. Бывшие наперсточники устроились работать счетоводами при подсчете голосов. Одно жулье в РПЛ " трудится ".
Владимир_Спартак
01 апреля в 15:09, ред.
Все по делу и справедливо. Здесь ведь определяют лучшего игрока , а не лучшего бомбардира.. ) Да Кордоба больше всех забил...честь и хвала ему , но лучший то Барко...)
zn6hu5nsuse7
01 апреля в 14:59
Не может быть лучшим игрок из команды в середине таблицы, не может.
Фил Кио
01 апреля в 14:40
Болельщики команд-лидеров просто забили на голосование, будучи уверенными в победе Кордобы. А почему при голосовании происходит непонятное разделение на три касты: мнение кучки комментаторов и экспертов лиги, приравнивается к выбору тысячам болельщиков. Так называемые комментаторы и эксперты, голосуя за кого либо, разве не переходят в категорию болельщики?
Брулин
01 апреля в 13:47
Был уверен, что Кордоба выиграет. Какие нафиг Соболь и Барко? Человек 4 гола забил
drug01
01 апреля в 13:22
А кто не может???В марте было 16 желающих и не допустили!!!!
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 13:12
Это не совсем объективно. Все решило количество КБ Фанов. Хотя объективно сильнейший конечно Кордобаименно по игре. А так все Фаны всегда голосуют за своего.
Bad Listener
01 апреля в 12:44, ред.
Вот это удивительно, Барко конечно в рамках Спартака безусловно лучший, но только потому что все остальные в Спартаке игроки уровня сборной Люксембурга, и из всех кандидатов, хоть я в местном опросе за него и проголосовал, но по результативности он даже не в тройке был. Спартачи чисто за счёт календаря оказались среди лидеров второй части сезона, единственный матч который что то значил они провалили, за счёт индивидуальной ошибки Солари конечно, но всё же, у Спартака не оказалось плана Б на случай лидерства Зенита по счёту и тут и Барко не спас.
sihafazatron
01 апреля в 12:21
Расист краснодарский тоже был хорош
38ej3br6rmm2
01 апреля в 12:20
