Барко признали лучшим игроком РПЛ в марте

1775034966

01 апреля 2026, 12:16

Полузащитник «Спартака» признан лучшим игроком РПЛ в марте, сообщила пресс-служба лиги.

27-летний аргентинец за месяц забил один гол и сделал три результативные передачи. Барко победил в голосовании болельщиков и разделил первое место с Александром Соболевым («Зенит») среди комментаторов «Матч Премьер», а эксперты лиги отдали предпочтение Джону Кордобе («Краснодар»).

На награду также претендовали Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Максим Самородов («Ахмат»).