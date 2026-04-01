Барко признали лучшим игроком РПЛ в марте

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком РПЛ в марте, сообщила пресс-служба лиги.
27-летний аргентинец за месяц забил один гол и сделал три результативные передачи. Барко победил в голосовании болельщиков и разделил первое место с Александром Соболевым («Зенит») среди комментаторов «Матч Премьер», а эксперты лиги отдали предпочтение Джону Кордобе («Краснодар»).
На награду также претендовали Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Максим Самородов («Ахмат»).