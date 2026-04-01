Смолов заявил о раскаянии после драки в кафе

01 апреля 2026, 13:52

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о драке в кафе, в которой он принял участие.

Я искренне раскаиваюсь, точно не рекомендую никому этого делать. Это будет мне опытом, уроком. К сожалению, это произошло, этого не исправить. Еще раз хочу принести извинения потерпевшему и его супруге.

Ранее стало известно, что судья перенес заседание со среды на пятницу.

Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение сборной России к международным турнирам
01 апреля
Тренер сборной Мали заявил, что в ворота России не поставили пенальти
31 марта
Карпин: «То, что не забили, — единственное, что плохое было в матче с Мали»
31 марта
Пименов рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ на данный момент
31 марта
Ташуев: «„Балтика“ может занять второе место в РПЛ»
31 марта
Наумов раскритиковал Челестини, который пригласил жену на работу в ЦСКА
31 марта
112910415
01 апреля в 16:10
исправится он, однозначно !
Bad Listener
01 апреля в 15:37, ред.
Что значит "раскаиваюсь"? Кому это твоё раскаяние лучше сделает? Вот 4 ляма рублей это да. Так что Федя, продолжай, я думаю много ещё желающих есть за 4 ляма фейс подставить, а ты чего только одного решил осчастливить и на покой? Можно вообще сразу подготовить коммерческое предложение, подходить к тем кто не нравится и предлагать - давай я тебе по морде суну, один удар 4 ляма? Сразу столько народу станет не нравиться, увидишь всех вокруг "истинное лицо".

Но кроме шуток хочется Фёдору на всякий пожарный напомнить что на уроках учатся, а не прогуливают.
frff4n327ddu
01 апреля в 14:57
Великий режиссер бы сказал: "Не верю!"
6db3dvfyb52a
01 апреля в 14:55
Извинений наверняка мало, теперь ещё денег отвалить придётся
mfqb5xsa5yhe
01 апреля в 14:42
Он бы ещё лет через 15 извинился.
822dghdcn5tm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 апреля в 14:31
Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно. Без огонька. Совсем в другой, оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. "И как это меня угораздило?" -- как бы говорит Мария. И ей как бы веришь.
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
01 апреля в 14:14
Ну вот, они наверное и не могут. Которые не допускают...
ilichsityFC
01 апреля в 14:13
Он и супругу ударил?
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 13:56, ред.
Когда Смолов говорит о раскаянии сразу вспоминается знаменитая картина Кающаяся Мария Магдалина. Слез на татуированной физиономии Феди не видно правда
Варвар7
01 апреля в 13:54, ред.
Ну конечно Федя ударил по физиономии , а его "огрели рублём"...)
