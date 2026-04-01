«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 100 млн фунтов на продаже игроков

01 апреля 2026, 14:27

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит масштабную чистку состава летом и планирует выручить свыше £100 млн на трансферах. По данным Sky Sports, клуб рассчитывает расстаться как минимум с пятью игроками, уже находящимися в аренде.

Маркус Рашфорд, выступающий за «Барселону», может остаться в Испании — каталонский клуб имеет опцию выкупа за £26 млн. «Наполи», в свою очередь, располагает обязательством выкупить Расмуса Хёйлунда за £38 млн при выполнении оговорённых условий.

Также этим летом «Юнайтед» готов выслушать предложения по Мануэлю Угарте, Джошуа Зиркзее и Андре Онане, который сейчас играет на правах аренды за «Трабзонспор». Контракты Каземиро, Джейдона Санчо и Тайрелла Маласиа истекают, и они, как ожидается, покинут клуб в статусе свободных агентов.

A.S.A
A.S.A ответ pd5zxcrr2tje (раскрыть)
01 апреля в 14:58
Вполне рабочий вариант. Учитывая то, что уйдет Каземиро и хотят продать Угарте, то как минимум один игрок в пооузащиту точно будет нужен. Слухи сватают в МЮ Тонали или Андерсона, а ценники за них будут в районе сотки, так что продав всех ненужных, можно будет наскребсти на одного толкового нужного)
01 апреля в 14:55
Юнайтед действительно нужна чистка рядов, но для начала, им нужно определиться с главным тренером!!! Как по мне Каррик вполне отлично справляется со своей работой, плюс он вдоску свой парень, игррки уважают его, доверяют ему. Может стоит оставить его!!!
Что касается игроков на выход, я бы добавил сюда еще Маунта! Игрок хороший, но до чего же травматичный....он больше лечится, чем играет, так зачкем же держать его и перегружать з/п ведомость?!
01 апреля в 14:29
Кучу продать и одного стоящего купить!
01 апреля в 14:29
Каждый год одно и тоже в мю...
