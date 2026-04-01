«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 100 млн фунтов на продаже игроков

01 апреля 2026, 14:27

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит масштабную чистку состава летом и планирует выручить свыше £100 млн на трансферах. По данным Sky Sports, клуб рассчитывает расстаться как минимум с пятью игроками, уже находящимися в аренде.

, выступающий за «Барселону», может остаться в Испании — каталонский клуб имеет опцию выкупа за £26 млн. «Наполи», в свою очередь, располагает обязательством выкупить Расмуса Хёйлунда за £38 млн при выполнении оговорённых условий.

Также этим летом «Юнайтед» готов выслушать предложения по Мануэлю Угарте, Джошуа Зиркзее и Андре Онане, который сейчас играет на правах аренды за «Трабзонспор». Контракты Каземиро, Джейдона Санчо и Тайрелла Маласиа истекают, и они, как ожидается, покинут клуб в статусе свободных агентов.