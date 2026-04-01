Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым по соглашению сторон.
48-летний специалист, возглавивший команду перед началом текущего сезона, покидает свой пост в связи с неудовлетворительными результатами.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Булатов.
Пожелаю Серёге на должности ИО ГТ "Крыльев" постаратся зацепится "за последний вагон" Премьер-Лиги - не ну а что ещё желать в их положении...
Но это не точно... ))
Ранее стало известно об уходе Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».
«Магомеда Адиева в «Актобе» не будет. Действительно, он вел общение с представителями нашего клуба, но не более того. Мы выбрали другого главного тренера.
В скором времени мы объявим о назначении словака Штефана Тарковича. Именно он будет новым главным тренером нашего клуба», – сказал Жомарт."
Всем Добра!
