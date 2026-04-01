Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

01 апреля 2026, 15:24

«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым по соглашению сторон.

48-летний специалист, возглавивший команду перед началом текущего сезона, покидает свой пост в связи с неудовлетворительными результатами.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Булатов.

Владимир_Спартак
01 апреля в 20:09
Думаю Юран бы подошел Самаре в данный момент...
w6nd6stdqz6z
w6nd6stdqz6z ответ ildar_3871 (раскрыть)
01 апреля в 18:09
Лучше быть без тренера, чем с Юраном или Радимовым.
ildar_3871
01 апреля в 17:01, ред.
Рахимов вот без работы , хороший тренер )
ildar_3871
01 апреля в 16:57
Вот Юран без работы сидит , рвется в тренеры !)
Анатолий Гуськов
01 апреля в 16:40
Было сразу видно, что Магомед не потянет. Здесь нужен волевой, креативный мужик.
Варвар7
01 апреля в 16:35
Булатова помню , ещё игроком Балтики . Выступал за калиниградский клуб несколько лет, как раз в период первого "пришествия" Балтики в вышую лигу . Был активен , много забивал - болельщикам очень нравился...
Пожелаю Серёге на должности ИО ГТ "Крыльев" постаратся зацепится "за последний вагон" Премьер-Лиги - не ну а что ещё желать в их положении...
nt5g5mpa89qw
01 апреля в 16:32
Как бы Крылышки нынче не вылетели на просторы пердива
derrik2000
01 апреля в 16:27
Где-то мелькало, что в какую-то из команд "подвала" хотят Сергея Юрана назначить.
Но это не точно... ))
112910415
01 апреля в 16:12
такова она, тренерская доля ...
derrik2000
01 апреля в 16:07
"Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт прокомментировал слухи о возможном назначении Магомеда Адиева.

Ранее стало известно об уходе Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Магомеда Адиева в «Актобе» не будет. Действительно, он вел общение с представителями нашего клуба, но не более того. Мы выбрали другого главного тренера.

В скором времени мы объявим о назначении словака Штефана Тарковича. Именно он будет новым главным тренером нашего клуба», – сказал Жомарт."
nw6v93nfqh8g
01 апреля в 15:50
Если не дано, то не дано, тренер из кампании Карпина, ошибшихся профессией.
Фил Кио
01 апреля в 15:43
Надо было ещё осенью уволить, что ждали, что за зиму научится тренировать?
CCCP1922
01 апреля в 15:39
Крылья, хватит мучить и себя, и болельщиков!
memphis
01 апреля в 15:37
Если не 1 апрельская шутка, то гуляет вся Самара. С тонущего корабля сбежал, хоть говорил, что мужчина. В итоге и тренер никакой и мужик никакой.КС вперёд!
sv_1969
01 апреля в 15:36, ред.
