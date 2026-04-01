Срок опции выкупа Рэшфорда «Барселоной» за 30 млн евро истёк в марте

«Барселона» приняла решение не выкупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда по ранее согласованной стоимости.
Согласно условиям арендного соглашения, подписанного прошлым летом, сине-гранатовые имели право приобрести права на англичанина за 30 млн евро.
По данным источника, срок действия данного пункта истек в марте. Клуб сознательно не воспользовался опцией, посчитав установленную цену завышенной.
На текущий момент руководство «Барселоны» планирует инициировать новый раунд переговоров с «Манчестер Юнайтед». Целью каталонцев является существенное снижение суммы трансфера 28-летнего форварда либо продление аренды еще на один сезон.