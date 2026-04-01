Срок опции выкупа Рэшфорда «Барселоной» за 30 млн евро истёк в марте

01 апреля 2026, 15:38

«Барселона» приняла решение не выкупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда по ранее согласованной стоимости.

Согласно условиям арендного соглашения, подписанного прошлым летом, сине-гранатовые имели право приобрести права на англичанина за 30 млн евро.

По данным источника, срок действия данного пункта истек в марте. Клуб сознательно не воспользовался опцией, посчитав установленную цену завышенной.

На текущий момент руководство «Барселоны» планирует инициировать новый раунд переговоров с «Манчестер Юнайтед». Целью каталонцев является существенное снижение суммы трансфера 28-летнего форварда либо продление аренды еще на один сезон.

Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 100 млн фунтов на продаже игроков
01 апреля
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов предложить Левандовскому контракт
01 апреля
СлухиМусиала мечтает о переходе в «Барселону»
01 апреля
Слухи«Ливерпуль» рассматривает трансфер защитника «Тоттенхэма» Вушковича
31 марта
Слухи«Реал» и ПСЖ ведут борьбу за подписание Салаха
31 марта
Слухи«Ювентус» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Угарте
31 марта
AleS
AleS
01 апреля в 16:35
Дороговато за него, лавочник за 30 миллионов, при то, что есть долги у клуба.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 апреля в 16:05
Аегличанам лучше вернуть Рэшфорда домой, дать ему игровое время до конца сезона и продасть навсегда. Покупатель найдется
Alex_67
Alex_67
01 апреля в 15:42
Барселона просто вынуждена экономить.
