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Главный тренер сборной Мали высказался об уровне российского футбола

01 апреля 2026, 16:28
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Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высоко оценил потенциал российской команды и работу Валерия Карпина по итогам товарищеского матча (0:0).

Уверен, ваша сборная точно квалифицировалась бы на чемпионат мира в Америке. Ваша команда — одна из лучших в Европе. У Карпина лишь одно поражение за 31 игру, это очень хороший результат — не у всех тренеров такая статистика. Вполне допускаю, что ваша национальная команда под его руководством смогла бы дойти до четвертьфинала или до полуфинала на чемпионате мира 2026 года.

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Саинтфит Том  Карпин Валерий
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
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Все комментарии
112910415
112910415
02 апреля в 09:31
почему и не польстить щедрым хозяевам ?!
Bad Listener
Bad Listener
01 апреля в 17:16, ред.
Здорово, вроде похвалил не себя, но вышло как будто себя. Подожди-ка, чот не сходится. А Мали отобрались на ЧМ? Раз наши должны отобраться, то значит равные нам малийцы тоже должны, разве нет? Только вот сборная Мали если верить Яндексу ни разу в истории в чемпионате мира не участвовала и в этот раз тоже на задворках. Странно. Судя по словам тренера должны быть в четвертьфинале как минимум.
sihafazatron
sihafazatron
01 апреля в 17:10
Понятно, что им за игру платят, а за интервью тоже??
gf9sqhwec8cu
gf9sqhwec8cu
01 апреля в 16:57
Великий льстец этот тренер Мали, или просто поиздевался над Валерой и нашей сборной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 16:57
Тренер бельгиец, просто не в курсе, что мы играли с Брунеем, Кубой и иными грандами. В связи с этим возможно мы бы одолели Кюрасао, но не факт. С учетом результатов игр с Перу, Чили и Мали, мы едва ли бы пробились на ЧМ. Наше место далеко за пределами 48, что играют на ЧМ. Не надо принимать эти слова бельгийца за чистую монету
Брулин
Брулин
01 апреля в 16:36
Ещё один подъехал, сперва Никарагуа, теперь Мали. Когда будем играть против 2 сборной Мадагаскара, те вообще скажут, что у нас сильнейшая команда в истории футбола, Баринов - русский Пирло, а Соболев - Пеле
Варвар7
Варвар7
01 апреля в 16:34, ред.
Во Тома до сих пор "таращит" - уже вроде как-то и отпустить должно, видимо всё дело в вознаграждении за участие в тов. матче...)))
Romeo 777
Romeo 777
01 апреля в 16:30
«Уверен, ваша сборная точно квалифицировалась бы на чемпионат мира в Америке. Ваша команда — одна из лучших в Европе»

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