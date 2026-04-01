Главный тренер сборной Мали высказался об уровне российского футбола

Главный тренер сборной Мали высоко оценил потенциал российской команды и работу по итогам товарищеского матча (0:0).

Уверен, ваша сборная точно квалифицировалась бы на чемпионат мира в Америке. Ваша команда — одна из лучших в Европе. У Карпина лишь одно поражение за 31 игру, это очень хороший результат — не у всех тренеров такая статистика. Вполне допускаю, что ваша национальная команда под его руководством смогла бы дойти до четвертьфинала или до полуфинала на чемпионате мира 2026 года.