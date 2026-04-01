Александр Мостовой: «Целое поколение итальянцев никогда не сыграет на ЧМ»
Бывший футболист сборной России прокомментировал тот факт, что сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.
Просто ужасно. Конечно, это шок для Италии. Целое поколение итальянцев никогда не сыграет на турнире. Кто-то сейчас может сказать, что Италия — нефутбольная страна. Как только кто-то где-то не выходит, сразу говорят: «Нефутбольная страна».
