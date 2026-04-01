Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Александр Мостовой: «Целое поколение итальянцев никогда не сыграет на ЧМ»

01 апреля 2026, 17:11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.

Просто ужасно. Конечно, это шок для Италии. Целое поколение итальянцев никогда не сыграет на турнире. Кто-то сейчас может сказать, что Италия — нефутбольная страна. Как только кто-то где-то не выходит, сразу говорят: «Нефутбольная страна».

Подписывайся в ВК
Все комментарии
112910415
02 апреля в 09:27
такова суровая реальность !
lazzioll
01 апреля в 18:54
если уж Италия нефутбольная страна то хз какая футбольная. видимо Норвегия которой они про76и первое место в отборе)).
bx2dt24utndt
01 апреля в 18:06
Чего это так Мостовой печется об итальянцах, он же испанский царь.
sihafazatron
01 апреля в 17:12
В кризисе они уже давно....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 