Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Круговой отреагировал на слова Радимова в конфликтах в ЦСКА

01 апреля 2026, 17:23

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слухи о слухи о том, что в московском клубе есть конфликты с тренерским штабом. Ранее об этом рассказывал Владислав Радимов.

То, что говорил Радимов, — это чушь. Про приход нового штаба и про разногласия с ним.

просто Tomson
02 апреля в 22:57
Кто такая Элис (то есть Радимов), с чего это он экспертом стал? Я понимаю Аршавин (Арсенал кубок УЕФА), Жиркова бы принял как эксперта, а Радимов?
02 апреля в 09:25
больше дела, меньше слов, товарищи ! )
Байкал-38
02 апреля в 02:51
В данном случая слухи подтвердились или будете утверждать, что конфликта между Челестини и Мойзесом не было?
И наказание не было? И руководство в лице бредового Кирилла ничеги не говорило и Кисляк руководству задницу не лизал?

Слухи часто возникают из-за нехватки официальной информации, а подтверждение делает их достоверными, в отличие от сплетен, которые могут оставаться ложными.
isamsn
01 апреля в 21:57
У Высоцкого есть хорошая песня про слухи)))
Alex_67
01 апреля в 18:45
Радимов сейчас работает в структуре Зенита, какое ему дело до возможных проблем в ЦСКА? Студия Матч ТВ превращается в штаб-квартиру питерских — Аршавин, вообще, оттуда не выходит. Мне кажется РФС пора обратить внимание на то, что происходит на телевидении. Уважаемые президенты клубов, не слишком ли много времени ваши тренеры проводят в студии? Кстати, почему информацию Радимова комментирует игрок ЦСКА, а не тренер или другие должностные лица клуба?
Байкал-38
01 апреля в 18:39
Балтика и Ахмат это сильные команды, а Махачкала где то с аутсайдерами дружбу водит.
Тем более Махачкала на выезде это самая худшая команда в лиге, которая до матча с ЦСКА всего два гола забила.
Но пафоса как ПСЖ разгромили.
Байкал-38
01 апреля в 18:31
О недовольстве игроков Челестини слухи ходили ещё до случая с Мойзесом.
Тут как говорится нет дыма без огня.
Между собой игроки проявляли недовольство и видать Мойзес думал, что его поддержат друзья, но как оказалось, что друзья оказались вдруг.
А некоторые как Кисляк вообще принялись лизать хозяев, мол правильно этого подлеца Мойзеса наказали, я за руководство всех сдам.
Интересно как они теперь Мойзесу в глаза смотреть будут?
Конечно проведена беседа с командой, дана команда всем заткнуться и рассказывать сказки о хорошем климате в команде.
Так и будет и правду возможно узнаем после сезона или очередних неудач, но особо говорливые и не особо умные как Кисляк уже проговариваться стали.
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 18:30, ред.
С тех пор как Радимов поменял фамилию на Буланов адекватность покинула его навсегда.
ta2drqj5xz53
01 апреля в 17:59
А с Балтикой и Ахматом играли получается против тренера?
Дед за ЦСКА
01 апреля в 17:39
Радимов выдаёт желаемое за действительное.))))
oFANATo
01 апреля в 17:30, ред.
Победный матч с счётом 3:1 над Динамо Махачкала показал , что команда играла за тренера......и без Мойзеса .
Гость
