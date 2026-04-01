Мостовой: «Нет смысла делать выводы по играм со слабыми сборными»

Бывший футболист сборной России скептически оценил товарищеский матч национальной команды против сборной Мали (0:0).

Никаких эмоций. Уже приелось. Слишком много товарищеских игр со слабыми соперниками. Ясно, что играть мы должны, но просто выводы делать не надо. Сыграли, помылись, сели в автобус, улетели, забыли. Выводы будем делать, когда нас полноценно вернут на международную арену, когда будут игры на вылет, когда ноги не будут бежать, когда руки будут трястись, а в голове — туман. Должны ли игроки отдаваться на 100 процентов в матчах со слабыми сборными? Они должны. Но и здесь они тоже в какой-то мере ни при чем. Значит, они такого уровня игроки. Журналисты говорят, что у нас вся сборная — звезды. А где звезды-то, если мы с трудом обыгрываем Никарагуа, Мали не можем обыграть, приезжает Перу пятым составом и Чили третьим составом — проигрываем? Они звезды здесь, в своей песочнице.