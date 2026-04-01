Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Мостовой: «Нет смысла делать выводы по играм со слабыми сборными»

01 апреля 2026, 17:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой скептически оценил товарищеский матч национальной команды против сборной Мали (0:0).

Никаких эмоций. Уже приелось. Слишком много товарищеских игр со слабыми соперниками. Ясно, что играть мы должны, но просто выводы делать не надо. Сыграли, помылись, сели в автобус, улетели, забыли. Выводы будем делать, когда нас полноценно вернут на международную арену, когда будут игры на вылет, когда ноги не будут бежать, когда руки будут трястись, а в голове — туман. Должны ли игроки отдаваться на 100 процентов в матчах со слабыми сборными? Они должны. Но и здесь они тоже в какой-то мере ни при чем. Значит, они такого уровня игроки. Журналисты говорят, что у нас вся сборная — звезды. А где звезды-то, если мы с трудом обыгрываем Никарагуа, Мали не можем обыграть, приезжает Перу пятым составом и Чили третьим составом — проигрываем? Они звезды здесь, в своей песочнице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
la-respect0
02 апреля в 14:17
Царь базу выкатил , впервые , вот это да)
112910415
02 апреля в 09:19
без выводов всё же не обойтись !
Брулин
01 апреля в 19:35
Да какие звезды? У них только зарплаты звездные!!!! Головин, с натяжкой - м все!!!! Остальные - жертвы лимита...
e85wthu85f49
01 апреля в 19:00
Соперники под стать нашей,судя по игре, ни сказать что они слабее
g9rqrqkna4yv
01 апреля в 18:07
Если других сборных нет, то и поговорить не о чем будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 