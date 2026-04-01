Колыванов: «На данный момент у сборной Италии посредственная команда»

01 апреля 2026, 17:43

Бывший футболист «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал тот факт, что сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.

Италия без третьего чемпионата мира — это трагедия. В сборной нет высококлассных футболистов. Раньше были Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо. На данный момент у Италии посредственная команда. Вчера все было в руках и ногах итальянцев. Не понял, зачем прыгнул в ноги Бастони. Если бы Италия прошла дальше, то не факт, что она вышла бы из группы.

Мостовой: «Нет смысла делать выводы по играм со слабыми сборными»
01 апреля
Александр Мостовой: «Целое поколение итальянцев никогда не сыграет на ЧМ»
01 апреля
Смолов заявил о раскаянии после драки в кафе
01 апреля
Баринов оценил шансы на возвращение сборной России к международным турнирам
01 апреля
Тренер сборной Мали заявил, что в ворота России не поставили пенальти
31 марта
Карпин: «То, что не забили, — единственное, что плохое было в матче с Мали»
31 марта
112910415
02 апреля в 09:17
все это видят
CCCP1922
01 апреля в 18:15
Это мы давно уже поняли.
xds29uy2azy9
01 апреля в 18:12
Это проблемы Италии, своя сборная должна волновать.
