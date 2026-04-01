Тонали стал альтернативной целью «Реала» на случай срыва трансфера Родри

Окружение полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали вышло на руководство «Реала» с предложением о переходе игрока.
По данным источника, агенты итальянца провели предварительные консультации с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
«Ньюкасл» оценивает своего лидера в 92 млн евро — сумма, которую в Мадриде считают приемлемой.
На текущий момент Тонали рассматривается «Реалом» как альтернативная цель. Основным приоритетом клуба остается подписание Родри из «Манчестер Сити», в успехе которого руководство «сливочных» уверено.