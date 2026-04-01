Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

Тонали стал альтернативной целью «Реала» на случай срыва трансфера Родри

01 апреля 2026, 17:48

Окружение полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали вышло на руководство «Реала» с предложением о переходе игрока.

По данным источника, агенты итальянца провели предварительные консультации с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

«Ньюкасл» оценивает своего лидера в 92 млн евро — сумма, которую в Мадриде считают приемлемой.

На текущий момент Тонали рассматривается «Реалом» как альтернативная цель. Основным приоритетом клуба остается подписание Родри из «Манчестер Сити», в успехе которого руководство «сливочных» уверено.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
02 апреля в 09:15
Тонали надёжнее даже !
Grizly88
01 апреля в 20:51
Для Ситюков конечно плюс если избавятся от Родри он уже после крестов больше не вернется на прежний уровень, он лучшие годы отдал Сити , плюс разгрузить зарплату для них плюс, вот для Реала зачем он им ? 30 лет не тот он уже , лучше Тонали подписать им.
Nenash
01 апреля в 20:03
Не.. Мадрид "спасут" только аргентинцы.. 🤣
sihafazatron
01 апреля в 19:14
Перец как сорока, любит все блестящее. Главное это пиар, поэтому и гонется за Родри
Шишанутый
01 апреля в 18:44
Родри нам не нужен!! Это уже сбитый летчик. После травмы он нулевой и не вернется на нормальный уровень, ему под 30 скоро пойдет на пенсию ну или в Барселону доигрывать. Каталонци любят за Сити под берать. 👎
shur
shur
01 апреля в 18:37
..а мы говорим,а на сколько этот Родри вкусен и полезен для Мадрида в данной ситуации,положении,обстоятельстве...???!!!
Alex_67
01 апреля в 18:18
После Гвардиолы опасно брать игроков.
пират Елизаветы
01 апреля в 18:07
а Перес говорит что Энцо Фернандес ближе к Реалу, чем Родри.
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 17:51
Хорошо, когда есть возможности выбирать и платить за это...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 