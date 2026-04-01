Кейн может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн может пропустить гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», запланированный на 7 апреля.
Форвард не принял участия в мартовских товарищеских матчах сборной Англии из-за повреждения, полученного на тренировке.
Главный тренер англичан Томас Тухель охарактеризовал травму как «микроповреждение стопы», не уточнив детали. По информации источника, речь идет о сильном ушибе.
Окончательный диагноз и сроки восстановления станут известны в среду после углубленного медицинского обследования в расположении мюнхенского клуба.