Кейн может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»

01 апреля 2026, 19:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн может пропустить гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», запланированный на 7 апреля.

Форвард не принял участия в мартовских товарищеских матчах сборной Англии из-за повреждения, полученного на тренировке.

Главный тренер англичан Томас Тухель охарактеризовал травму как «микроповреждение стопы», не уточнив детали. По информации источника, речь идет о сильном ушибе.

Окончательный диагноз и сроки восстановления станут известны в среду после углубленного медицинского обследования в расположении мюнхенского клуба.

Sergo81
03 апреля в 10:35
У Реала появляются шансы на положительный исход. Но хотелось бы, чтоб все были в строю. Мы хотим огненный матч!
Qvincy30
02 апреля в 09:56
Очередная махинация, что- бы не отпускать на товарняк, не более.
112910415
02 апреля в 09:11
это не сильно хорошо
01 апреля в 21:45
Столько пенельтей не дадут. Он в последнее время с игры мало забивает
Шишанутый
01 апреля в 20:55
Это хорошая новость для Реала. Надо громить Баварию чтобы потом уверенно ехать на ответный матч как это было с Сити.
particular
01 апреля в 19:33
Возможно, в ответке в Мюнхене Кейн нагрузит Реалу положенное :)
