«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Бенфики»

01 апреля 2026, 19:19

По данным источника, скаутская служба «Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к левому защитнику «Бенфики» Самуэлю Далю.

Представители английского клуба посетили более десяти матчей с участием 23-летнего шведа, по итогам которых были подготовлены положительные отчеты. Переход может состояться в ходе предстоящего летнего трансферного окна.

Однако финансовые условия сделки могут быть осложнены обязательствами португальской стороны перед «Ромой»: при перепродаже игрока итальянский клуб имеет право на 40% от суммы трансфера. Данный фактор, вероятно, приведет к увеличению запрашиваемой стоимости футболиста

kee3v34h49qh
01 апреля в 20:48
Похоже МЮ просматривает сотни игроков и делает десятки предложений о переходе.
Гость
