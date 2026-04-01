Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам марта

01 апреля 2026, 19:47

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком клуба по итогам марта.

В борьбе за награду узбекистанец опередил Родри и Жереми Доку. Ранее в этом сезоне Хасанов признавался лучшим футболистом «Манчестер Сити» в январе.

Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам марта

goalaktika
goalaktika
02 апреля в 10:34
Молодец парень, растет на глазах. В начале у всех были сомнения с его трансфером, но Хусанов удивил . Сейчас, он один из самых быстрых защитников
112910415
112910415
02 апреля в 06:11
у МС не лучшие времена !
Bad Listener
Bad Listener ответ A.S.A (раскрыть)
01 апреля в 23:39, ред.
Не удивительно, помню работал когда то на уборке крыш от снега с узбеками так они по скользким парапетам бегают так как будто если он разобьётся с конвейера просто нового пришлют и всё, какие нервы, о чем вы?)
shur
shur ответ Karkaz (раскрыть)
01 апреля в 22:01
...кстати и где теперь...!!! =))
3eyj45jwh9yk
3eyj45jwh9yk
01 апреля в 21:54, ред.
Сити до того скатился, что и выбрать не из кого. Нашли бомонд в лице Хусанова. Умора ! Пресс-служба там натуральные идиоты, - разве ум есть у людей, чтоб орать про лучших игроков после лажи с Реалом в ЛЧ ? ))))) Молчали бы лучше в тряпочку !
Karkaz
Karkaz
01 апреля в 21:10
Зинченко тоже в своё время признавался лучшим игроком месяца
s6wjg44zu42q
s6wjg44zu42q
01 апреля в 21:04
Нормально так парень себя зарекомендовал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 апреля в 20:21
Абдукодир заслужил своим отношением к делу.
Брулин
Брулин
01 апреля в 20:19
"Хусанов – лучший игрок «Ман Сити» в марте" - исчерпывающая характеристика нынешнего состава "МС" (при всём уважении к Абдукодиру).
A.S.A
A.S.A
01 апреля в 19:57
Восхищаюсь этим футболистом!!! Порой кажется, что у него вообще отсутствуют нервы! Быстрый, надежный, хладнокровный! Не сочтите за предвзятость, но он сейчас действительно один из лучших защитников мира! Удачи ему на ЧМ!
