Боснийский болбой лишил Доннарумму шпаргалки в ходе серии пенальти

01 апреля 2026, 19:58

Сборная Италии потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ -2026 (1:1 в основное время, 1:4 по пенальти). Итальянский голкипер не смог отразить ни одного удара в послематчевой серии.

По данным источника, на исход противостояния мог повлиять инцидент с участием мальчика, подающего мячи. Болбой воспользовался паузой и забрал у Доннаруммы шпаргалку, содержащую анализ манеры исполнения пенальти боснийскими игроками.

Как отмечают очевидцы, после пропажи записки вратарь итальянцев заметно нервничал, что сказалось на его действиях в воротах.