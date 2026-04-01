Отбор ЧМ-2026. Европа

Боснийский болбой лишил Доннарумму шпаргалки в ходе серии пенальти

01 апреля 2026, 19:58
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗакончился после серии пенальти

Сборная Италии потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1 в основное время, 1:4 по пенальти). Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не смог отразить ни одного удара в послематчевой серии.

По данным источника, на исход противостояния мог повлиять инцидент с участием мальчика, подающего мячи. Болбой воспользовался паузой и забрал у Доннаруммы шпаргалку, содержащую анализ манеры исполнения пенальти боснийскими игроками.

Как отмечают очевидцы, после пропажи записки вратарь итальянцев заметно нервничал, что сказалось на его действиях в воротах.

112910415
02 апреля в 08:24
а ведь нехорошо брать чужое !
Alex_67
01 апреля в 20:26
Болбой, конечно, негодяй... А что, без шпаргалки мы уже и не можем играть? Представляю заголовки газет:
"БОЛБОЙ РЕШИЛ ИСХОД МАТЧА",
"БОЛБОЙ НЕ ПУСТИЛ ИТАЛИЮ НА ЧМ-2026"...
Однако, если это правда, то мальчика и его семью надо бы поощрить? Что можно сказать про Доннарумму? Он 8, больше ничего...
Варвар7
01 апреля в 20:23
Не , ну а чего пацана , всю его непродолжительную жизнь учили, что пользоватся шпаргалками не хорошо , а тут такой большой , взрослый дядя ....)
P. S. Короче Донна - "Без бумашки , ты "промохашка"...)))
Брулин
01 апреля в 20:21
так там в бумажке было написано: "прыгай каждый раз в левый угол". 2 раза свезло, но удары были отличные.
Рыжик-Мурыжик
01 апреля в 20:15
Пацан теперь национальный герой
25процентный клоун
01 апреля в 20:03
Респект пацану.
Мотя сейчас сильнее Донны
