Боснийский болбой лишил Доннарумму шпаргалки в ходе серии пенальти

Сборная Италии потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1 в основное время, 1:4 по пенальти). Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не смог отразить ни одного удара в послематчевой серии.
По данным источника, на исход противостояния мог повлиять инцидент с участием мальчика, подающего мячи. Болбой воспользовался паузой и забрал у Доннаруммы шпаргалку, содержащую анализ манеры исполнения пенальти боснийскими игроками.
Как отмечают очевидцы, после пропажи записки вратарь итальянцев заметно нервничал, что сказалось на его действиях в воротах.
"БОЛБОЙ РЕШИЛ ИСХОД МАТЧА",
"БОЛБОЙ НЕ ПУСТИЛ ИТАЛИЮ НА ЧМ-2026"...
Однако, если это правда, то мальчика и его семью надо бы поощрить? Что можно сказать про Доннарумму? Он 8, больше ничего...
"БОЛБОЙ РЕШИЛ ИСХОД МАТЧА",
"БОЛБОЙ НЕ ПУСТИЛ ИТАЛИЮ НА ЧМ-2026"...
Однако, если это правда, то мальчика и его семью надо бы поощрить? Что можно сказать про Доннарумму? Он 8, больше ничего...
P. S. Короче Донна - "Без бумашки , ты "промохашка"...)))
P. S. Короче Донна - "Без бумашки , ты "промохашка"...)))
Мотя сейчас сильнее Донны
Мотя сейчас сильнее Донны