Гендиректор «Шахтёра»: «Мудрик тренируется почти целый день»
Генеральный директор «Шахтёра» поделился мнением о полузащитнике «Челси» . Украинец отбывает дисквалификацию за допинг.
Мудрик тренируется. Он посвящает тренировкам практически весь день, чтобы быть в хорошей физической форме. Сейчас у него не такое хорошее настроение, но он верит, что в ближайшее время вернётся к футболу.
["news\/1425192\/monako-marsel","news\/1425191\/inter-roma","news\/1425190\/umyarov-nail","news\/1425189\/galaktionov-mihail","news\/1425188\/karsedo-huan","news\/1425187\/kahigao-fransis","news\/1425185\/chelsi-lids","news\/1425184\/vest-hem-lids","news\/1425183\/spartak-lokomotiv","news\/1425182\/sereso-enrike-atletiko","news\/1425181\/nurmagomedov-habib","news\/1425180\/nagaycev-yuriy","news\/1425179\/bongonda-teo","news\/1425178\/psv-volendam","news\/1425177\/shauten-yerdi-niderlandy","news\/1425176\/agalarov-gamid","news\/1425175\/dinamo-baltika","news\/1425174\/arauho-ronald-bernal-mark","news\/1425173\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425172\/luchesku-mircha-rumyniya","news\/1425171\/michel-zhirona","news\/1425170\/maldini-paolo-italiya","news\/1425169\/yamal-lamin-barselona","news\/1425168\/rodina","news\/1425167\/akinfeev-igor-dzyuba-artyom","news\/1425166\/shlotterbek-niko-borussiya","news\/1425165\/ural-chayka","news\/1425164\/pari-nn-rostov","news\/1425163\/palmer-koul","news\/1425162\/makkeli-danni"]
И допинг у него случился потому, что поддержать игрой свою зарплату и потраченные за него деньги( результат аферы того же Палкина) у него не получалось... Всем все стало ясно уже давно, а попытки развести вновь огонь из затухающего я пламени обречены на провал.
