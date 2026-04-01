Гендиректор «Шахтёра»: «Мудрик тренируется почти целый день»

01 апреля 2026, 20:07

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением о полузащитнике «Челси» Михаиле Мудрике. Украинец отбывает дисквалификацию за допинг.

Мудрик тренируется. Он посвящает тренировкам практически весь день, чтобы быть в хорошей физической форме. Сейчас у него не такое хорошее настроение, но он верит, что в ближайшее время вернётся к футболу.

artem saribekyan 1
02 апреля в 10:27
Не верю! Ни в возвращение в топ-клуб, ни в возвращение на высокий уровень игры; он давно уже футболист среднего уровня..
И допинг у него случился потому, что поддержать игрой свою зарплату и потраченные за него деньги( результат аферы того же Палкина) у него не получалось... Всем все стало ясно уже давно, а попытки развести вновь огонь из затухающего я пламени обречены на провал.
112910415
02 апреля в 08:27
и он вернётся
Фил Кио
01 апреля в 20:56
Из какого города этот Шахтёр или он из страны zero.
Варвар7
01 апреля в 20:37
"Сейчас у него не такое хорошее настроение" - А может Миша, для его поднятия в тихаря мельдония "хапанул" ? )))
