Слот: «Салах — настоящая легенда „Ливерпуля“»

01 апреля 2026, 20:52

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о форварде «красных» Мохамеде Салахе.

Салах — настоящая легенда «Ливерпуля». Надеюсь, в ближайшие месяцы он сделают свою историю для клуба ещё более значимой. Но он навсегда останется легендой этого клуба, потому что, как я уже сказал, успехи команды в последних сезонах обусловлены его игрой.

sir_Alex
sir_Alex
01 апреля в 22:10
Можно и так сказать.
Гость
