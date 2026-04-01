«Манчестер Юнайтед» утвердил график предсезонного турне по Европе

01 апреля 2026, 20:55

«Манчестер Юнайтед» утвердил план подготовки к новому сезону, который пройдет в ряде европейских городов.

В текущем году руководство клуба приняло решение отказаться от традиционных турне по США и странам Азии в пользу оптимизации логистики.

Основной целью данного изменения является сокращение времени на перелеты и увеличение интенсивности тренировочного процесса на клубной базе в Каррингтоне.

График товарищеских матчей «Манчестер Юнайтед»:

18.07 — «Рексем» (Хельсинки)

24.07 — «Русенборг» (Тронхейм)

01.08 — «Атлетико» (Стокгольм)

08.08 — ПСЖ (Гётеборг)

12.08 — «Лидс» (Дублин)

15.08 — «Милан» (Вроцлав).