«Манчестер Юнайтед» утвердил график предсезонного турне по Европе

«Манчестер Юнайтед» утвердил план подготовки к новому сезону, который пройдет в ряде европейских городов.
В текущем году руководство клуба приняло решение отказаться от традиционных турне по США и странам Азии в пользу оптимизации логистики.
Основной целью данного изменения является сокращение времени на перелеты и увеличение интенсивности тренировочного процесса на клубной базе в Каррингтоне.
График товарищеских матчей «Манчестер Юнайтед»:
18.07 — «Рексем» (Хельсинки)
24.07 — «Русенборг» (Тронхейм)
01.08 — «Атлетико» (Стокгольм)
08.08 — ПСЖ (Гётеборг)
12.08 — «Лидс» (Дублин)
15.08 — «Милан» (Вроцлав).