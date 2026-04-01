Исак возвращается к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил о возвращении нападающего Александера Исака к полноценному тренировочному процессу.
Шведский футболист отсутствовал более трех месяцев после перелома голени, полученного 21 декабря 2025 года в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
По словам главного тренера, состояние игрока оценивается как стабильное, а его возвращение в состав на заключительном этапе сезона станет важным кадровым усилением.
Слот подчеркнул значимость игрока для атакующего потенциала команды, напомнив о трансферной стоимости нападающего, составившей в сентябре 2025 года 145 млн евро.