Исак возвращается к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

1775066401

01 апреля 2026, 21:00

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил о возвращении нападающего к полноценному тренировочному процессу.

Шведский футболист отсутствовал более трех месяцев после перелома голени, полученного 21 декабря 2025 года в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

По словам главного тренера, состояние игрока оценивается как стабильное, а его возвращение в состав на заключительном этапе сезона станет важным кадровым усилением.

Слот подчеркнул значимость игрока для атакующего потенциала команды, напомнив о трансферной стоимости нападающего, составившей в сентябре 2025 года 145 млн евро.