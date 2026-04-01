Исак возвращается к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

01 апреля 2026, 21:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил о возвращении нападающего Александера Исака к полноценному тренировочному процессу.

Шведский футболист отсутствовал более трех месяцев после перелома голени, полученного 21 декабря 2025 года в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

По словам главного тренера, состояние игрока оценивается как стабильное, а его возвращение в состав на заключительном этапе сезона станет важным кадровым усилением.

Слот подчеркнул значимость игрока для атакующего потенциала команды, напомнив о трансферной стоимости нападающего, составившей в сентябре 2025 года 145 млн евро.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 апреля в 21:46
надолго ли?))) крайне не удачный трансфер шведа...
Grizly88
Grizly88
01 апреля в 21:38
Хорошие новости
Гость
