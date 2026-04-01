Галлас назвал двух тренеров, которых нужно рассмотреть «Челси»

01 апреля 2026, 21:15

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас дал совет лондонскому клубу относительно главного тренера.

Если «Челси» хочет наставника в долгосрочной перспективе, то можно пригласить Сеска Фабрегаса. Он умеет работать с молодыми футболиста и хорошо справляет с работой в «Комо». В будущем он может вернуть «Челси» на вершину.

Если им нужен тренер в краткосрочной перспективе, то для немедленного успеха нужен Диего Симеоне. С его характером он быстро добьётся успеха в «Челси».

Слот: «Салах — настоящая легенда „Ливерпуля“»
01 апреля
Гендиректор «Шахтёра»: «Мудрик тренируется почти целый день»
01 апреля
Главный тренер сборной Мали высказался об уровне российского футбола
01 апреля
Тренер сборной Мали: «Отстранение России — глупое решение»
01 апреля
Экс-полузащитник «Реала» Гути рассказал, почему не перешёл в «Милан»
31 марта
Марсело Бьелса высказался о шансах Вальверде на получение «Золотого мяча»
31 марта
112910415
02 апреля в 07:32
Симеоне это уже слишком !
25процентный клоун
01 апреля в 22:38
Челси нужен Станкович
Grizly88
01 апреля в 21:42
Фабрегаса можно пригласить посмотреть, а вот Симионе больше подошел бы Интеру.
Comentarios
01 апреля в 21:25
Рискнул бы Аморима еще попробовать. Все-таки играл Челси в схему 3-4-2-1 при Тухеле весьма неплохо.
Romeo 777
01 апреля в 21:21
На счет Фабрегаса согласен.
Но Симеоне мимо все же, это самый высокооплачиваемый тренер в мире.
Наши олени пригласили студента Лиама Росеньора 😁
