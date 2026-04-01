«Факел» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

01 апреля 2026, 21:29
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Нефтехимик» уступил «Факелу» в 23-м туре Первой лиги (0:2).

Счет открыл Альберт Габараев на 5-й минуте, а на 90+4-й Максим Турищев удвоил преимущество гостей.

«Нефтехимик» занимает 8-е место (35 очков). «Факел» идет первым (56 баллов).

112910415
112910415
02 апреля в 07:21
Факел сильнее !
particular
particular
01 апреля в 21:34, ред.
Хорошая гостевая вспышка Факела после трёх "сухих" матчей...
Гость
