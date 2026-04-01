Головин: «Сейчас уже нельзя кричать на молодых футболистов»

01 апреля 2026, 21:44

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о том, как нынешнее поколение футболистов реагирует на критику в свой адрес.

Все поменялось. Молодые воспринимают критику иначе, чем это делали мы. Им очень тяжело, когда их критикуют. Когда я был молодым, критика была неотъемлемой частью каждого дня. Но сейчас уже нельзя кричать на молодых. Как-то я покритиковал молодого вратаря в «Монако». Он тяжело воспринял, ушел куда-то с поля, у него пропало желание тренироваться.

112910415
02 апреля в 07:20
ты не кричи, Саша !
847mw5zy349x
01 апреля в 22:39
Конечно нельзя, Санёк !! Молодежь есть, а футболистов нема.
Alex_67
01 апреля в 22:34
Кричать и критиковать, две разные вещи. Вот Головин, зачем он рассказал о реакции молодого вратаря Монако на критику? И критика ли это была? Тоже мне, педагог нашёлся. Сейчас нельзя кричать на молодых? А что, без этого не живётся? Кричи тогда дома на жену или детей... Разочаровал меня Саша, прежде всего выбором темы для разговора.
25процентный клоун
01 апреля в 22:11, ред.
Саня, ты ещё сам очень молод и толерантности по нахватался.
Сам знаешь как в пердиве и дубляж орут на молодых и ломают у нас
shur
01 апреля в 22:07
... В Союзе всё как у людей было! Носили молодые и ворота тренеровочные, мячи в сетках,понимая что всё у них впереди и
это только первые шаги в Больших Клубах...! А теперь пыль сдувать что ли надо....???!!!
