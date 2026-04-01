Канселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику»

01 апреля 2026, 21:51

Защитник «Аль-Хиляля» , в настоящий момент выступающий за «Барселону» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

31-летний футболист заинтересован в переходе в «Бенфику», воспитанником которой он является.

Несмотря на намерение руководства «Барселоны» сохранить игрока в составе при условии его выхода на рынок свободных агентов грядущим летом, приоритетным вариантом для самого португальца остается возвращение в родной клуб. Канселу находился в системе «Бенфики» с 2012 по 2015 год