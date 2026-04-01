Канселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику»

01 апреля 2026, 21:51

Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, в настоящий момент выступающий за «Барселону» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

31-летний футболист заинтересован в переходе в «Бенфику», воспитанником которой он является.

Несмотря на намерение руководства «Барселоны» сохранить игрока в составе при условии его выхода на рынок свободных агентов грядущим летом, приоритетным вариантом для самого португальца остается возвращение в родной клуб. Канселу находился в системе «Бенфики» с 2012 по 2015 год

112910415
112910415
02 апреля в 07:14
тогда другие деньги ...
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 апреля в 00:35, ред.
Сильно сомневаюсь, что в Бенфике ему будут платить столько же, сколько и в Аль-Хиляле. Нигде в Европе ему столько платить не будут. Разве что в ПСЖ, но он там при живых Хакими и Мендеше нафиг не нужен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 апреля в 22:22
теперь понятно, почему он в Барсу пошел в аренду.
привести себя в тонус и получить игровую практику перед ЧМ.
с другой стороны, футбольная бухгалтерия временами запутанная.
терять в зарплате Канселу точно не захочет.
9zmp5wg3fvcs
9zmp5wg3fvcs
01 апреля в 22:03, ред.
Пас и дриблинг шикарные. Не хуже, чем у Ямаля. Поле видит исключительно. Возраст, да, поджимает, но игрок классный. Зачем только в Бенфику рвётся, непонятно. Ещё успеет.
Гость
