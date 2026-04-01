Агент Барбоза подтвердил интерес «Барселоны» и «Порту» к Сперцяну

01 апреля 2026, 22:07

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи об интересе «Порту» и «Барселоны» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Был ли «Порту» заинтересован в Сперцяне? Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту». А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности. Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля в 23:37
Про Тикнизяна в Спартаке - очередной трёп блогеров . Эти 14ки чего только не сочиняют . Те ещё сказочн ки .
efjnq56j5k2a
02 апреля в 17:58
27 предыдущих раз не верил, а теперь - верю. В Португалии живет меньше народа, чем в Москве, и не особенно богато. Практически Армения.
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 12:30
Возможно где то кто то кого то и ждет. Но Тикнизяна КБ уже начали обхаживать. А байки про Академию КБ лучше в другом месте рассказывать. Смешнее будет
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 12:26, ред.
Приведенный ранее мною анекдот про армянское радио кстати моего собственного сочинения. Он универсальный
На все случаи жизни. Главное чтобы армянская, фамилия была. Могу запросто про Тикнизяна.
lotsman
02 апреля в 11:43
Что то верится с трудом.
Алексей Коротеев
02 апреля в 11:17
У Барслоны спрашивают : могут ли они подписать 25- летнего с небольшим Сперцяна ? БАрселона : можем , но лучше 25- летнего Винисиуса , и с Большим ! 😁😃
ildar_3871
02 апреля в 09:10
Интересуются Барселона , Порту , продадут в Зенит )
Kosmos58
02 апреля в 06:52
Вместо Ямаля - рокировочка!
112910415
02 апреля в 06:05
с Ямалем дружить будет !
CCCP1922
02 апреля в 04:50
Не верю...
Брехня всё это, особенно про Барселону. У неё в академии десяток Сперцянов ждут своего часа.
Bad Listener
01 апреля в 23:37
Ощущение что к реальному интересу от Порту безграмотный агент решил приплести какое-нибудь ещё название популярное, но немного борщанул
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 22:53, ред.
Анекдот. Армянское радио спрашивают. Правда ли, что был интерес к у Барселоны к Сперцяну. Армянское радио отвечает. Правда, только не у Барселоны , а у Пюника, и не к Сперцяну, а к Петросяну, и не к футболисту, а к юмористу, и не с целью приезда, а чтобы узнать куда пропала Степаненко. А так все правда.
jvn2rzj4szjx
01 апреля в 22:30, ред.
Армянское не армянское, однако Эдик точно получше тюльпана Йонга будет.
sv_1969
01 апреля в 22:19
))))
Scorp689
01 апреля в 22:10
Очередное армянское радио...
