Агент Барбоза подтвердил интерес «Барселоны» и «Порту» к Сперцяну

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи об интересе «Порту» и «Барселоны» к полузащитнику «Краснодара» .

Был ли «Порту» заинтересован в Сперцяне? Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту». А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности. Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.