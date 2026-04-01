Агент Барбоза подтвердил интерес «Барселоны» и «Порту» к Сперцяну

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи об интересе «Порту» и «Барселоны» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Был ли «Порту» заинтересован в Сперцяне? Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту». А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности. Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.
На все случаи жизни. Главное чтобы армянская, фамилия была. Могу запросто про Тикнизяна.
Брехня всё это, особенно про Барселону. У неё в академии десяток Сперцянов ждут своего часа.
