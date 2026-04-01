«Убирайся к чёрту из „Челси“». Оби Микел обратился к Энцо Фернандесу

01 апреля 2026, 22:18

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением о том, что полузащитник Энцо Фернандес может покинуть «синих» этим летом. Ранее игрок не исключил такой вариант развития событий.

Ни один игрок никогда не будет важнее клуба. Если Энцо надоело играть за «Челси», то пусть убирается к чёрту — мы будет двигаться дальше. Футболист должен быть благодарен, что играет за «Челси».

lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 апреля в 12:34
Футбол - это не только конкретно на поле, как я понимаю! Допустим, имел в виду скандалы Ди Марии при уходе из Реала, а потом из МЮ. Непростой он чувак и не смахивает поэтому на скромного джентлмена. Но по игре к нему претензий не было у меня.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lobsterdam (раскрыть)
03 апреля в 12:09
Не припомню, чтобы они чем-то отметились кроме футбола
lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 апреля в 11:48
Агуеро и Ди Мария - скромные джентлмены? Понимаю, - 1 апреля!
Байкал-38
Байкал-38 ответ la-respect0 (раскрыть)
03 апреля в 02:30
Что-то не видел заявлении против от этих игроков.
Я не туплю, а говорю как всё было.
Хоть одна 75 сказала тогда, что они не имеют права отбирать у него клуб?
Все молчаливо были согласны.
Если нет, то докажи обратное, кто выступал против, кто выходил на митинги, писал протесты, выступал на телевидении.
Что то я не припомню таких.
la-respect0
la-respect0 ответ Karkaz (раскрыть)
03 апреля в 00:03
Кто отрицает что результаты были лучшими?Я про другое...чем читаете...
la-respect0
la-respect0 ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 апреля в 00:01
Абрашу послала АФФ , а не бывшие игроки...чё за тупняки , уже 26 год , очнитесь , уважаемый!)
Karkaz
Karkaz ответ la-respect0 (раскрыть)
02 апреля в 15:31
Но результаты всё равно были, потому что Абраша "болел" за клуб.
Байкал-38
Байкал-38 ответ la-respect0 (раскрыть)
02 апреля в 15:00
Ну его же послали, а потом получили сегодняшний Челси.
Так, что заплакали деманы, а где они были раньше когда Абрашу посылали?
Язык подальше засунули и боялись вякнуть!!!
Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля в 14:08
Много их Рикельме , Маскерано, Батистута, Аяла, Дзанетти
Grizly88
Grizly88
02 апреля в 14:06, ред.
Он не важный игрок в системе клуба так что его продавать надо побыстрее тормозит он атаки. Так может с дальнего влупить и забить шальной гол.
la-respect0
la-respect0 ответ Байкал-38 (раскрыть)
02 апреля в 13:56
Так те игроки, которые были приобретены Абрашей, наоборот негативно отзывались о новом владельце...
112910415
112910415
02 апреля в 06:09
забудем про Энцо ...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Alex_67 (раскрыть)
02 апреля в 05:50, ред.
Так в том то и суть же) Он же агента поменял в начале сезона, и неоднократно хотели переподписать контракт с увеличением ЗП до 300 тысяч, но им отказали несколько раз, в Челси нет таких ЗП, вот и пошли песенки и хотелки про Реал, там то он получит деньги, там платят 😁
Но есть ньюанс, контракт до 2032 года и запросят в районе 120 млн, и второе, Мбаппешка и его окружение наверно не забыли расистские песенки Энцо))
Alex_67
Alex_67
02 апреля в 04:56
Фернандес занимает много нашего внимания. А стоит ли он того? По-моему Энцо интереснее всего деньги
Байкал-38
Байкал-38
02 апреля в 03:39
Абрамовича тоже к чёрту послали и решили двигаться без него дальше.
Ну и во, что превратился Челси без Абраши?
Bombon
Bombon ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля в 01:50
    Hamman
    Hamman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 апреля в 23:28, ред.
    Габриэль Батистута тоже достоин числится в списке лучших игроков в истории аргентинского футбола. В 90е наводил шороху в итальянском чемпионате.
    А так, Ди Мария самый недооценённый игрок аргентинской сборной. Игрок трудяга. Чемпионат Мира 2022 арги вытащили на его горбу, но лавры как обычно достались другим ..
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ m7pyc9sgaj35 (раскрыть)
    01 апреля в 22:44
    Он всегда хотел доказать что-то Роналду, но тот принёс Пересу три ЛЧ подряд на фоне молодого увядающегто гнома 2-8
    m7pyc9sgaj35
    m7pyc9sgaj35 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 апреля в 22:42
    Так понимаю, Месси для тебя выскочка. )
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    01 апреля в 22:40
    Оби женка
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ su7qpsn4yy47 (раскрыть)
    01 апреля в 22:39
    Так он больше сделал чем Месси и за Аргентина и в Европе. Скромный парень, способный творить чудеса. Очень его люблю
    Nenash
    Nenash
    01 апреля в 22:38
    Оби обидели.. 🤭
    su7qpsn4yy47
    su7qpsn4yy47 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 апреля в 22:36
    Ди Марию любишь ? Так он же дельфин !
    cr9hx9hyn5cv
    cr9hx9hyn5cv
    01 апреля в 22:35
    Если Энцо не дурак, пусть этого нигера в расизме обвинит ! )
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 апреля в 22:24
    Респект легенде. Ненавижу аргентинцев, ну просто выскочки. Есть и исключения, великие скромные джентльмены и просто гении - Диего Марадона, Милито, Агуэро, Ди Мария и ещё несколько ребят из доброй и славно компании
    Гость
