Франкфуртский «Айнтрахт» официально объявил о пролонгации соглашения с полузащитником Марио Гётце.
Новый контракт с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2028 года, сообщает официальный сайт Бундеслиги. Игрок, присоединившийся к команде после выступлений за ПСВ, так прокомментировал подписание договора:
«Айнтрахт» очень много значит для меня. Я здесь почти четыре года и прекрасно провожу своё время.
О, да... Ещё бы совместить футбол с прекрасным времяпрепровождением. А если серьёзно, то зачем он нужен Айнтрахту? Его время прошло ещё лет 10 назад во времена закисания в Мюнхене.
