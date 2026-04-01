Германия. Бундеслига 2025/2026

Марио Гётце продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2028 года

01 апреля 2026, 22:34

Франкфуртский «Айнтрахт» официально объявил о пролонгации соглашения с полузащитником Марио Гётце.

Новый контракт с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2028 года, сообщает официальный сайт Бундеслиги. Игрок, присоединившийся к команде после выступлений за ПСВ, так прокомментировал подписание договора:

«Айнтрахт» очень много значит для меня. Я здесь почти четыре года и прекрасно провожу своё время.

galem72
02 апреля в 06:44
"...я здесь почти четыре года и прекрасно провожу своё время..."

О, да... Ещё бы совместить футбол с прекрасным времяпрепровождением. А если серьёзно, то зачем он нужен Айнтрахту? Его время прошло ещё лет 10 назад во времена закисания в Мюнхене.
CCCP1922
01 апреля в 22:37
Да уж, ветерану явно повезло...
Гость
