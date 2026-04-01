МЮ рассматривает трансфер защитника дортмундской «Боруссии» Антона

01 апреля 2026, 23:20

Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

29-летний футболист, являющийся ключевым игроком обороны дортмундцев, также рассматривается в качестве кандидата в сборную Германии на предстоящий чемпионат мира.

Помимо «красных дьяволов», активный интерес к игроку проявляет мадридский «Атлетико» и «Астон Вилла».

СлухиКукурелья попал в сферу интересов «Атлетико»
01 апреля
Слухи«Барселона» установила цену за Кунде, в игроке заинтересованы три топ-клуба
01 апреля
СлухиКанселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику»
01 апреля
Слухи«Милан» планирует подписать вингера «Кристал Пэлас»
01 апреля
Слухи«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер нападающего ПСЖ
01 апреля
Слухи«Реал» заинтересован в трансфере 18-летнего защитника «Аталанты»
01 апреля
Alex_67
02 апреля в 00:24
Вальдемар Антон...
(Владимир Александрович Рипцов-Антон)... Лет десять назад видел его фотографию с российским флагом. Оказывается он родился в Узбекистане 🇺🇿, позднее переехал в Германию 🇩🇪. Высказал своё желание играть за сборную России 🇷🇺, а предложение получил от сборной Узбекистана 🇺🇿.... Считается игроком сборной Германии 🇩🇪, с 2024 года сыграл за неё семь матчей. Универсальный защитник, имеет опыт опорного ПЗ. В целом добротный футболист. Сейчас, скорее всего, жалеет о том, что не принял предложение сборной Узбекистана... Впрочем, МЮ тоже неплохо...
Гость
