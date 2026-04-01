МЮ рассматривает трансфер защитника дортмундской «Боруссии» Антона

Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
29-летний футболист, являющийся ключевым игроком обороны дортмундцев, также рассматривается в качестве кандидата в сборную Германии на предстоящий чемпионат мира.
Помимо «красных дьяволов», активный интерес к игроку проявляет мадридский «Атлетико» и «Астон Вилла».
(Владимир Александрович Рипцов-Антон)... Лет десять назад видел его фотографию с российским флагом. Оказывается он родился в Узбекистане 🇺🇿, позднее переехал в Германию 🇩🇪. Высказал своё желание играть за сборную России 🇷🇺, а предложение получил от сборной Узбекистана 🇺🇿.... Считается игроком сборной Германии 🇩🇪, с 2024 года сыграл за неё семь матчей. Универсальный защитник, имеет опыт опорного ПЗ. В целом добротный футболист. Сейчас, скорее всего, жалеет о том, что не принял предложение сборной Узбекистана... Впрочем, МЮ тоже неплохо...
