«Арсенал» и «Манчестер Сити» поспорят за подписание защитника «Ньюкасла»

01 апреля 2026, 23:49

По данным источника, ведущие клубы АПЛ включились в борьбу за правого защитника «Ньюкасла» . Основными претендентами на 23-летнего игрока выступают «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Несмотря на намерение руководства «сорок» сохранить футболиста и предложить ему обновленное соглашение, ключевым фактором в переговорах станет участие клуба в еврокубках.

В случае непопадания в международные турниры «Ньюкаслу» будет сложно убедить латераля остаться в команде.