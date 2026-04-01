Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» и «Манчестер Сити» поспорят за подписание защитника «Ньюкасла»

01 апреля 2026, 23:49

По данным источника, ведущие клубы АПЛ включились в борьбу за правого защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. Основными претендентами на 23-летнего игрока выступают «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Несмотря на намерение руководства «сорок» сохранить футболиста и предложить ему обновленное соглашение, ключевым фактором в переговорах станет участие клуба в еврокубках.

В случае непопадания в международные турниры «Ньюкаслу» будет сложно убедить латераля остаться в команде.

СлухиКамавинга близок к уходу из «Реала», на игрока претендует ПСЖ
01 апреля
Мастантуоно: «Буду рад переходу Энцо Фернандеса в „Реал“»
01 апреля
СлухиМЮ рассматривает трансфер защитника дортмундской «Боруссии» Антона
01 апреля
СлухиКукурелья попал в сферу интересов «Атлетико»
01 апреля
Слухи«Барселона» установила цену за Кунде, в игроке заинтересованы три топ-клуба
01 апреля
СлухиКанселу рассматривает вариант с возвращением в «Бенфику»
01 апреля
IKER-RAUL
02 апреля в 21:45
сорок раскупают, идея воссоздания былого величия Ньюкасла за счёт арабских денег затухает...
A.S.A
02 апреля в 07:45
Отличный игрок, только к двадцети трем годам колени уже никчемные у него..... обратил на него внимание, когда он еще гонял за "святых", видно было, что парень станет сильным игроком, но разрыв крестов в далеком сезоне 21/22 до сих пор сказывается, и он частенько вылетает из-за травмы колен.
Повторюсь, игрок отличный, но я не хотел бы вилеть его в Арсенале.....у нас своего хрусталя хватает
Alex_67
02 апреля в 06:59
Этот хочет трофеев... Кстати, он европеец по наружности и английски гражданин
112910415
02 апреля в 06:35
сделке быть ... наверное
Romeo 777
02 апреля в 05:25
Воспитанник Челси нарасхват 😁
пират Елизаветы
02 апреля в 02:05
Ньюкасл попал под ФФП.
И чтоб не были санкции, вынужден продавать ряд игроков.
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 00:25
Это хорошо для ньюкасла, могут прилично поднять ценник...
