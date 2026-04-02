Анчелотти: «У меня нет волнения перед чемпионатом мира»

02 апреля 2026, 00:08

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата мира.

Я не волнуюсь перед чемпионатом мира. Я очень счастлив, мотивирован и уверен в себе. Я думаю, у нас отличная командная структура и атмосфера в команде. Мы спокойны перед чемпионатом мира.

«Убирайся к чёрту из „Челси“». Оби Микел обратился к Энцо Фернандесу
01 апреля
Галлас назвал двух тренеров, которых нужно рассмотреть «Челси»
01 апреля
Слот: «Салах — настоящая легенда „Ливерпуля“»
01 апреля
Гендиректор «Шахтёра»: «Мудрик тренируется почти целый день»
01 апреля
Главный тренер сборной Мали высказался об уровне российского футбола
01 апреля
Тренер сборной Мали: «Отстранение России — глупое решение»
01 апреля
artem saribekyan 1
02 апреля в 10:04
Анчелотти верю! Верю в его спокойствие и мастерство, верю ,что так или иначе, Бразилия подниматься высоко...
Возможно и победит с таким тренером.
c7vew3nypkgj
02 апреля в 06:30
Ну подумаешь титул не выиграет... У него их столько!
112910415
02 апреля в 06:20
волнение позже придёт !
Байкал-38
02 апреля в 03:27
Глядя на такую сборную Бразилии, а если ещё Неймара возьмут, то аолноваться точно не стоит, зачем себя расстраивать.
zn8p5kmn2eyt
02 апреля в 03:13
Папа Карло уже давно на полном спокойняке
b825ekdm4rfr
02 апреля в 00:58, ред.
А с чего, простите, вы решили, что командная атмосфера - это именно то, что Сегодня нужно сборной Бразилии ? Посмотрите матч против сборной Франции. Лично я после той игры, для начала, пожелал бы сыгранности подопечным Карло и элементарной игровой выносливости, которой рядом с французами и не пахло.

А там глядишь и с атмосферой всё тип топ по умолчанию будет.
y-ago
y-ago
02 апреля в 00:47
Если бы у меня была возможность, я бы обратился к тренеру вот так: ...Абсолютно с вами, Карло! Ваша уверенность и спокойствие вдохновляют всю команду и болельщиков. Вы — один из лучших тренеров мира, и ваш опыт, стратегический ум и умение создавать командную атмосферу — именно то, что нужно Бразилии на чемпионате мира. Мы полностью верим в вас и вашу команду! Удачи Вам и Великой Бразилии!
CCCP1922
CCCP1922
02 апреля в 00:43
Анчелотти, сколько помню, производил впечатление спокойного, уверенного в себе человека. На самом деле Карло, просто философски относится к своей работе. Получилось? Хорошо... Не получилось? И ладно. Он стал слишком практичным человеком. Добьётся ли Карло Анчелотти чего-нибудь со сборной Бразилии 🇧🇷? Я сомневаюсь, он работает без души. Если ошибусь, буду только рад...
7f443j2zbp9m
7f443j2zbp9m
02 апреля в 00:26, ред.
Будут у тебя волнения. Как пить дать, будут. И будут они непосредственно на мундиале, когда попадешь на французов, испанцев или англичан. Эти вас вынесут вперёд ногами, как немцы в 2014-м.

Кстати, Карло ! Гаттузо теперь тоже не волнуется перед мундиалем.)
Bad Listener
Bad Listener
02 апреля в 00:18, ред.
У вас игрок из РПЛ в команде, спокойствие это не уверенность в данном случае, а безрассудство. Впрочем а чего трястись, вылет из ЧМ не конец света, даже для Бразилии.
Гость
