Рио Фердинанд: «Рэшфорд должен играть в основе Англии на чемпионате мира»

Бывший футболист сборной Англии поделился мнением о нападающем .

Если Англия хочет добиться успеха на чемпионате мира, Рэшфорд должен играть в стартовом составе. Сейчас он является лучшим футболистом сборной. Фоден Палмер и Гордон не нанесли ни одного удара в створ в матче с Японией. Рэшфорд сыграл всего 19 минут, но сделал больше полезных действий.