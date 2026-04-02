Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Рио Фердинанд: «Рэшфорд должен играть в основе Англии на чемпионате мира»

02 апреля 2026, 00:39

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем Маркусе Рэшфорде.

Если Англия хочет добиться успеха на чемпионате мира, Рэшфорд должен играть в стартовом составе. Сейчас он является лучшим футболистом сборной. Фоден Палмер и Гордон не нанесли ни одного удара в створ в матче с Японией. Рэшфорд сыграл всего 19 минут, но сделал больше полезных действий.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
zfj7u25wvnw7
02 апреля в 08:37
Все форварды Англии получается сейчас очень плохи.
b9kt35frh5af
02 апреля в 08:36
Тренеру виднее кого ставить
c8kyvcccbp36
02 апреля в 08:36
Зазнались форварды сборной Англии. Вот и не показывают должного уровня.
6hwdswqm8663
02 апреля в 08:14
Не думаю что в Англии проблема с игроками, традиционно для них игра за клуб важнее сборной
пират Елизаветы
02 апреля в 07:38
Чтоб заслужит место в основе, Рэшфорда придется показать лучшую игру в своей карьере за эти два месяца.
Теперь когда Рафинья травмирован, есть все шансы...
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 07:36
Для этого есть тренеры, специально обученные люди...
5u9wyz9h5ce3
02 апреля в 07:28
На беспонтового Харика Кейна уже даже свои не надеются
Варвар7
02 апреля в 06:56
А может сразу - играющим тренером? )
112910415
02 апреля в 06:18
пусть будет
y9fy8u5r6jg7
02 апреля в 05:16
Всё равно нагличанам ни хрена не светит. Без Тофика Бахрамова они никто
Scorp689
02 апреля в 04:41
Видимо недооценивают Маркуса...
8cej6y3e4pht
02 апреля в 00:50, ред.
Имхо.
Фердинанду бы не на матч с Японией акцент расставлять, а на игру с Уругваем, где тот же Палмер был очень вариативный.
Alex_67
02 апреля в 00:46
Это просто мнение Рио Фердинанда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 