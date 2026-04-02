Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Лапорта объяснил, почему «Барселона» подписала Гюндогана

02 апреля 2026, 09:03

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему каталонский клуб подписал полузащитника Илкая Гюндогана в 2023 году.

Хави попросил подписать Гюндогана, и мы его подписали. Несмотря на наше финансовое положение, нам удалось привлечь тех игроков, которых хотели наши менеджеры.

Напомним, что Гюндоган выступал за «Барселону» с 2023 по 2024 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
artem saribekyan 1
02 апреля в 09:54
Хвви тренер большой и опытный, потому и Гюндогана пригласил, игрока ,несомненно, очень хорошего. Потом Хави уволили , убрали и Гюндогана.
Нет повести печальнее на свете ...
Но ведь что-то писать надо журналистам, куда денешься. А эта история очень важна для понимания личности Лапорты , его понимания тренеров и нужд команды.
Да здравствует президент Лапорта!
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 09:42
Зачем об этом говорить в двадцать шестом году?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 