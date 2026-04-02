Лапорта объяснил, почему «Барселона» подписала Гюндогана

02 апреля 2026, 09:03

Президент «Барселоны» рассказал, почему каталонский клуб подписал полузащитника в 2023 году.

Хави попросил подписать Гюндогана, и мы его подписали. Несмотря на наше финансовое положение, нам удалось привлечь тех игроков, которых хотели наши менеджеры.

Напомним, что Гюндоган выступал за «Барселону» с 2023 по 2024 год.