Головин: «В Россию я вернусь только в конце карьеры»

02 апреля 2026, 09:44

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил о желании вернуться в Россию в конце карьеры.

В «Монако» ко мне просто отличное отношение. Все прекрасно и с руководством, и с тренерским штабом, и с игроками. Мне правда все нравится. Наверное, в Россию я вернусь только в конце карьеры. Но когда это случится — ответа нет, мне хочется играть дальше.

Байкал-38
02 апреля в 11:26
Переговоры с Зенитом уже ведутся...
112910415
02 апреля в 11:22
от добра добра не ищут !
blitz
02 апреля в 10:00
Ещё года три спокойно может за Монако поиграть.
Гость
