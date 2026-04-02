Стало известно, почему «Крылья Советов» уволили Адиева

02 апреля 2026, 10:04

Названа причина, почему «Крылья Советов» приняли решение уволить Магомеда Адиева с должности главного тренера клуба.

Поводом для отставки специалиста стала его поездка в Казахстан и переговоры с «Актобе». Кроме того, большое влияние в команде всё ещё имеет банк «Солидарность», перед которым самарский клуб имеет задолженность.

Бенефициар банка Вадим Кумин и его советник по спортивным вопросам Руслан Алиев долгое время хотели, чтобы тренером «Крыльев Советов» стал Сергей Булатов. История с поездкой Адиева стала хорошим поводом для его отставки.

dca48y5s53pq
02 апреля в 12:40
Не дано Адиеву быть тренером.
Фил Кио
02 апреля в 11:55
Искали повод и надо же, нашли - поехал в Казахстан. А результаты команды, этим: бенефициару и советнику "до фени", это не причина. Получается, что Булатов в "кармане" сидел ждал, когда проколется Адиев.
Alex_67
02 апреля в 11:49
Не самая весёлая история... Значит Булатов пришёл по звонку. Посмотрим, чего он добьётся с Крыльями. Для начала нужно сохранить прописку в РПЛ, потом формировать состав. Видимо под нового тренера будут выделяться деньги на усиление команды. Все, что ни делается, то к лучшему. А я сразу говорил, сожрёт СОЛИДАРНОСТЬ Крылья Советов, со всеми потрохами.
112910415
02 апреля в 11:19
похоже, все довольны ..
njz4r8w2m42c
02 апреля в 10:49
Тут уволили по честному, тренер сам инициировал свое увольнение.
Байкал-38
02 апреля в 10:42
Если Адиев реально ездил на переговоры с Актобе, то значит он рланировал уйти из КС.
Получается всё пошло по плану Адиева и из КС ушёл и неустойку за увольнение получил.
Гость
