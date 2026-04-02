Стало известно, почему «Крылья Советов» уволили Адиева

Названа причина, почему «Крылья Советов» приняли решение уволить Магомеда Адиева с должности главного тренера клуба.
Поводом для отставки специалиста стала его поездка в Казахстан и переговоры с «Актобе». Кроме того, большое влияние в команде всё ещё имеет банк «Солидарность», перед которым самарский клуб имеет задолженность.
Бенефициар банка Вадим Кумин и его советник по спортивным вопросам Руслан Алиев долгое время хотели, чтобы тренером «Крыльев Советов» стал Сергей Булатов. История с поездкой Адиева стала хорошим поводом для его отставки.
Получается всё пошло по плану Адиева и из КС ушёл и неустойку за увольнение получил.
